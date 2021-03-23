В одном из отделений полиции Санкт-Петербурга повесили нацистский плакат

В отделе полиции №70 Санкт-Петербурга повешен официальный информационный лист об "антироссийских исследовательских структурах" с нацистским пропагандистским рисунком. Об этом сообщает издание "Фонтанка" во вторник, 23 марта, которое также публикует фото плаката.

Информационный лист ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что "иностранные аналитические центры" готовят людей, которые занимаются "аккумуляцией разного рода потенциальных коллаборационистов, как правило, прозападной и ориентальной ориентации" и "в нужное время смогут стать зачинщиками массовых антиправительственных выступлений".

Нацистстская символика на плакате "против русофобии"

На плакате перечислен ряд организаций, которые "продвигают русофобию" и "ведут деструктивную деятельность", в том числе Институт Кеннана, Фонд Сороса и Фонд Егора Гайдара, а также ряд правозащитных организаций: Human Rights Watch, Amnesty International и "Мемориал". Справа от списка находится изображение руки со змеей с подписью "Беспощадно дави русофобию или она задавит тебя" - это несколько измененная версия афиши мероприятия НСДАП 1931 года "Смерть лжи", которая сейчас находится в архиве немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Песков ответил на вопрос о нацистском плакате

На вопрос журналистов о плакате пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что слышит об этом впервые и напомнил, что в РФ запрещено использование нацистской символики. "Что именно висит в отделении полиции, я, к сожалению, не могу вам сказать. Я, конечно же, не могу этого знать", - отметил Песков. На вопрос, отреагирует ли президент РФ, когда узнает о нацистском плакате в одном из отделений петербургской полиции, Песков заявил, что "если будет что узнавать, то отреагирует, но пока мы не видим никакого повода для реакции", приводит его слова "Интерфакс".

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