В Новосибирской области самолет вынужденно посадили в поле

На борту самолета находились 170 человек. На кадрах с места посадки видны следы возгорания под правым крылом.

В Новосибирской области России пассажирский самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в поле, сообщили утром во вторник, 12 сентября, российские СМИ со ссылкой на местные власти и аварийные службы. Согласно сообщениям, самолет приземлился благополучно, пострадавших нет.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, борт совершил посадку в 5.44 мск близ села Убинское в центральной части области между Новосибирском и Омском.

Прокуратура: Airbus A320 совершил аварийную посадку "по технической причине"

В "Росавиации" заявили, что посадка была осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка в 180 км от Новосибирска. "Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров", - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

По сообщению прокуратуры, самолет сел "по технической причине". В МЧС по Новосибирской области собщили, что все 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка, покинули самолет. "Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения", - добавили в ведомстве.

Телеграм-каналы Mash и "112" сообщают, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой.

На кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом лайнера. По данным телеграм-канала 112, у самолета в небе загорелся один из двигателей.

Аварийная посадка близ Москвы в 2019 году

В августе 2019 года на поле сел пассажирский лайнер "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва - Симферополь. В первые минуты полета у лайнера отказал один из двигателей, а позже начал терять обороты и второй. Пилоты приняли решение сажать самолет в ближайшем пригодном для этого месте - на кукурузном поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта.

На борту самолета находились 226 пассажиров. Члены экипажа провели эвакуацию, некоторые пассажиры получили травмы в результате жесткой посадки, но все остались живы.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России, членам экипажа вручили госнаграды. Авиакомпания объяснила инцидент птицами, которые попали в оба двигателя.

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