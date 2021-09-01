 В Новом Орлеане введен комендантский час из-за преступности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2021

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Мир

В Новом Орлеане введен комендантский час из-за преступности

В обесточенном после урагана "Ида" Новом Орлеане ввели комендантский час в темное время суток. Эта мера должна предотвратить рост преступности в условиях отсутствия электричества.

Улицы Нового Орлеана во время урагана Ида

Улицы Нового Орлеана во время урагана "Ида"

Власти Нового Орлеана (штат Луизиана), обесточенного после урагана "Ида", ввели комендантский час. "Я подписала распоряжение о введении комендантского часа в городе, которое вступает в силу немедленно для всех жителей с 20:00 до 6:00", - сообщила мэр ЛяТойя Кантрелл в своем аккаунте в Twitter в ночь на среду, 1 сентября.

Эта мера введена для предотвращения преступности, пояснила Кантрелл. Ураган вывел из строя систему электроснабжения Нового Орлеана, погрузив город во тьму в ночное время. Местная полиция уже арестовала несколько человек за кражи.

Не менее четырех погибших из-за урагана "Ида" в США

Мэр Нового Орлеана выразила надежду что электроснабжение удастся восстановить уже к вечеру 1 сентября, но подчеркнула, что это не означает скорого возвращения всего 400-тысячного города к нормальной жизни. Сначала электропитание будет подано в объекты критической инфраструктуры - больницы и экстренные службы.

Ураган "Ида" обрушился на побережье Мексиканского залива 29 августа. Местные власти назвали его самым мощным в истории региона с 1850 года. Сотни людей были эвакуированы. Сообщается о четырех погибших в результате стихии в штатах Луизиана и Миссисипи. Это число может возрасти с учетом масштабных разрушений, которые повлек за собой ураган.

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    Автор: Максим Нелюбин


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