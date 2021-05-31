В Нигерии вновь похищены школьники

В Нигерии вновь произошло нападение на учебное заведение. В городке Тегина в штате Нигер вооруженные люди на мотоциклах атаковали исламскую школу, сообщила пресс-секретарь регионального правительства вечером в воскресенье, 30 мая. Застрелен один из пытавшихся противостоять злоумышленникам. По данным местных СМИ, похищены не менее 200 школьников. Еще 11 детей были отпущены, так как их посчитали не подготовленными к переходу через необжитые пространства, объяснили власти.

К поиску злоумышленников привлечены военнослужащие. Губернатор штата сравнил ситуацию с войной, хотя в то же время призвал население к спокойствию. Защита жизней и имущества граждан является для властей приоритетом, заверило руководство региона.

Это не первый случай массового похищения детей в самой населенной стране Африки. Так, нападения на мирных жителей регулярно совершает исламистская группировка "Боко Харам". С 2009 года в результате столкновений были убиты более 20 тысяч человек, еще около двух миллионов нигерийцев стали беженцами.

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