 В Нигерии вновь похищены школьники | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.05.2021

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Мир

В Нигерии вновь похищены школьники

Вооруженные люди на мотоциклах напали на исламскую школу в нигерийском городке Тегина. Местные СМИ сообщают о 200 похищенных детях. К поискам привлечены военные.

Женщина пишет мелом на доске

Школа в Нигерии (фото из архива)

В Нигерии вновь произошло нападение на учебное заведение. В городке Тегина в штате Нигер вооруженные люди на мотоциклах атаковали исламскую школу, сообщила пресс-секретарь регионального правительства вечером в воскресенье, 30 мая. Застрелен один из пытавшихся противостоять злоумышленникам. По данным местных СМИ, похищены не менее 200 школьников. Еще 11 детей были отпущены, так как их посчитали не подготовленными к переходу через необжитые пространства, объяснили власти.

К поиску злоумышленников привлечены военнослужащие. Губернатор штата сравнил ситуацию с войной, хотя в то же время призвал население к спокойствию. Защита жизней и имущества граждан является для властей приоритетом, заверило руководство региона.

Это не первый случай массового похищения детей в самой населенной стране Африки. Так, нападения на мирных жителей регулярно совершает исламистская группировка "Боко Харам". С 2009 года в результате столкновений были убиты более 20 тысяч человек, еще около двух миллионов нигерийцев стали беженцами.

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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