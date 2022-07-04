В Нидерландах фермеры заблокировали порты и супермаркеты

В Нидерландах фермеры в понедельник, 4 июля, заблокировали дистрибуционные центры супермаркетов в знак протеста против ужесточения экологических предписаний. Протестующие перекрыли подъездные пути ко многим центрам тракторами и тюками сена. Рыбаки, поддерживающие фермеров, в знак солидарности заблокировали несколько портов.

В результате нарушено паромное сообщение почти со всеми островами в Ваттовом море в северной части Нидерландов. Паромные компании предупредили отдыхающих о длительных задержках. Центральное объединение продовольственной торговли Нидерландов назвало действия протестующих неприемлемыми, предупредив, что это может привести к дефициту продуктов питания в магазинах.

Массовые акции протеста

Фермеры, объявляя об акциях протеста, выразили намерение "парализовать всю страну". К блокадам готовятся и аэропорты Нидерландов. Пока аэропорты работают нормально. Не сообщается о проблемах и на большинстве транспортных артерий страны. Полиция намерена вмешаться, если демонстранты перекроют доступ к международному аэропорту Схипхол под Амстердамом.

За последние недели фермеры уже неоднократно протестовали против новых экологических предписаний. В некоторых случаях протесты сопровождались насилием.

По требованию властей, выбросы оксидов азота в атмосферу должны быть сокращены более чем на 70 процентов. По оценкам правительства, это приведет к банкротству почти 30 процентов скотоводческих хозяйств. Скотоводство, по заявлению властей, является главной причиной высоких объемов выброса оксидов азота. Верховный суд Нидерландов в 2019 году постановил, что превышать допустимые нормы выброса окиси азота более недопустимо.

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