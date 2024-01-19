В Германии в сауне запретили целоваться

"Возможно, вы не осознаете этого, но вы стесняете и ставите в неловкое положение других гостей, когда обмениваетесь интимными ласками на публике", - такие таблички установила администрация термального комплекса Claudius Therme в Кельне. Тем, кто не перестанет обниматься и целоваться в сауне, бассейне, зоне отдыха, грозит полный запрет на вход в этот термальный комплекс. Чтобы эта важная, по мнению администрации, информация точно дошла даже до тех, кто не любит читать или не понимает написанный по-немецки и по-английски текст, в центре плаката нарисовали понятную для всех пиктограмму и запрещающий знак.

Типичная немецкая сауна

Между тем Claudius Therme - один из самых известных спа-комплексов в Кельне и за его пределами. Термы, носящие имя древнеримского императора Тиберия Клавдия Цезаря Августа Германика, расположены на берегу Рейна, с панорамой на Кельнский собор. Это место - настоящий магнит для любителей попариться. Здесь есть большие тематические сауны, природный термальный источник с лечебной водой, несколько бассейнов, гидромассажные ванны, горяче-холодный грот и прочие оздоровительные удовольствия.

Однако вовсе не близость к религиозному символу - Кельнскому собору - послужила причиной для введения запрета на поцелуи и прикосновения в термах. Новое правило появилось в результате многочисленных жалоб посетителей, заметивших, что, особенно по вечерам, в помещениях сауны становится чересчур "жарко". Администрации пришлось реагировать. За соблюдением запрета на обмен любезностями в саунах, джакузи, комнатах отдыха и бассейнах теперь будут следить сотрудники этого заведения. Кроме того, они обязаны контролировать исполнение и других установленных здесь правил. В частности, дресс-кода, который не разрешает находится в купальниках, шапочках и другой одежде в зоне саун и особенно внутри них, и предписывает ношение халата или полотенца на остальной территории комплекса.

Немцы любят сауну

С 1990-х годов спа-центры в Германии становятся все более роскошными. На смену крытым бассейнам с холодной водой пришли спа-комплексы, включающие сауны, оформленные во всевозможных стилях и предлагающие полный комплекс оздоровительных услуг под одной крышей. По данным Немецкой ассоциации саун, по всей стране насчитывается около 10 тысяч подобных заведений. Среди них около 2300 общественных саун, более 5000 саун в отелях и около 4000 в фитнес-центрах. Кроме того, около 1,7 миллиона домашних хозяйств в Германии имеют собственную сауну. По данным статистического ведомства Statista, в 2023 году в Германии около 26 миллионов человек в возрасте от 14 лет и старше часто или время от времени посещали сауну или паровую баню.

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