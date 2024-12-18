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В Мурманской области столкнулись два поезда

Екатерина Венкина
18 декабря 2024 г.

Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург, возбуждено дело, есть пострадавшие.

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На месте ЧП с поездами в Мурманской области
На месте ЧП с поездами в Мурманской областиФото: Northwest Transport Prosecutor's/dpa/picture alliance

В Мурманской области около станции Княжая в Кандалакшском районе грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом №11, следовавшим по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург, сообщили в МЧС в среду, 18 декабря.

В результате аварии пострадали по меньшей мере 14 человек, уточнили в ведомстве. Среди десятерых госпитализированных семеро - в состоянии средней тяжести, минимум восемь вагонов сошли с рельсов, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов, ведутся спасательные работы, передало агентство со ссылкой на "Российские железные дороги" (РЖД). Готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф, выехали автобусы для эвакуации пассажиров.

Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК).

В пассажирском поезде могли находиться 326 человек

Скорые доставляют пострадавших в Кандалакшскую центральную районную больницу.

По данным РЖД, в пассажирском поезде находились 326 человек. 

Движение поездов на участке в Мурманской области остановлено, для ликвидации последствий направлены восстановительные составы со станций Кандалакша и Кемь, пишут российские агентства.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что создан оперативный штаб, на местов выехали семь бригад скорой помощи, формируются резервные. На место выдвинулся глава Кандалакшского района, сам Чибис также прервал командировку в Москве и возвращается в регион. Причины ЧП устанавливаются. 

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