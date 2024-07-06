В РФ задержали помощника антивоенного депутата от "Яблока"6 июля 2024 г.
В Москве задержан сотрудник предвыборного штаба депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова, политтехнолог Виталий Шушкевич. Как сообщила в субботу, 6 июля, пресс-служба партии, утром того же дня в здании, где находится штаб политика, была объявлена пожарная тревога, и на выходе Шушкевича задержали двое полицейских. Где он сейчас находится, "Яблоку" неизвестно.
Адвокат Шушкевича Наталия Тихонова сказала "ОВД-Инфо", что его задержали, предположительно, из-за пацифистских постов. Между тем, изучив публикации, она не нашла в них признаков уголовно наказуемого деяния.
В "Яблоке" сообщили также, что Виталий Шушкевич помогает действующему депутату Мосгордумы Максиму Круглову собрать подписи для выдвижения на новый срок. Его кампания кандидата проходит под лозунгом "За мир и свободу! За соглашение о прекращении огня!".
Пресс-служба отмечает, что Шушкевича задержали в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы.