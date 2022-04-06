В Москве скончался Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в своем Telegram-канале в среду, 6 апреля, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он также сообщил об этом официально на заседании нижней палаты парламента и объявил минуту молчания.

Со 2 февраля Жириновский находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Ранее СМИ сообщали об ухудшении его состояния и введении в медикаментозную кому в связи с сепсисом. Данную информацию не подтверждали в ЛДПР. 25 марта в СМИ ошибочно прошла информация о его смерти.