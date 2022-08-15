 В Москве начата процедура банкротства ″Радио Свобода″ | Новости из Германии о России | DW | 15.08.2022

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Россия

В Москве начата процедура банкротства "Радио Свобода"

В отношении российского подразделения "РСЕ/РС" введена процедура наблюдения - начальная стадия процедуры банкротства. По мнению российских налоговиков, у РС достаточно средств для оплаты собственного банкротства.

Московское бюро Радио Свобода, январь 2021

Московское бюро Радио Свобода, январь 2021

В отношении российского подразделения медиакомпании "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" начата процедура банкротства. Арбитражный суд Москвы в понедельник, 15 августа, ввел начальную стадию банкротства - наблюдение - в российском юридическом лице "Радио Свобода".

В начале марта Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала признать ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" банкротом. Это предлагалось сделать по упрощенной процедуре без стадии наблюдения, но в августе ФНС попросила провести банкротство в обычном режиме, объяснив этом тем, что у российского юрлица "Радио Свобода" есть "имущество, за счет которого может быть оплачена процедура банкротства".

Долг компании по налогам составляет около 7 млн рублей, сообщили в суде представители ФНС.

Миллиардные штрафы

С 2021 года "Радио Свобода" было оштрафовано более чем на один миллиард рублей. Большую часть штрафов, 988,5 миллиона, суды назначили из-за отсутствия маркировки СМИ - "иностранного агента" (статья 19.34.1 КоАП). Штрафы еще на 75,8 млн рублей были начислены за отказ удалить материалы о войне в Украине (статья 13.41 КоАП).

Через два дня после того, как ФНС подала иск о банкротстве, а сайт "Радио Свобода" был заблокирован за освещение войны в Украине, медиакомпания приостановила работу в России. "Эти нападки Кремля на способность "Радио Свобода" работать в России являются кульминацией многолетней кампании давления на РС, которая сохраняла физическое присутствие в России с 1991 года", - заявили в дирекции медиакомпании.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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