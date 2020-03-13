 В МОК шокированы казнью иранского борца Афкари | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.09.2020

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Мир

В МОК шокированы казнью иранского борца Афкари

Смертный приговор в отношении 27-летнего спортсмена был приведен в исполнение в тюрьме Адель-Абад на юге Ирана.

Навид Афкари

Навид Афкари

В Международном олимпийском комитете "глубоко подавлены" тем, что все старания спортсменов и международных организаций спасти иранского борца Навида Афкари не увенчались успехом, и он был казнен в субботу, 12 сентября.

"Это очень печальная новость", в МОК шокированы произошедшим, говорится в заявлении комитета, опубликованном спустя несколько часов после казни. "Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари", - написали в МОК.

Как сообщается в пресс-релизе, президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) ранее написал верховному руководителю и президенту Ирана письмо с прошением о помиловании спортсмена, добавив, что он уважает суверенитет исламской республики. Однако власти Ирана проигнорировали эту просьбу.

Смертный приговор в отношении 27-летнего Афкари был приведен в исполнение в тюрьме Адель-Абад в городе Ширазе на юге Ирана. По версии иранской юстиции, в 2018 году в ходе протестов в Ширазе Афкари убил представителя правоохранительных органов. По сообщению властей, позже он признался в содеянном. Однако сам спортсмен, его семья и правозащитные организации указывали на то, что признание было сделано под пытками. Братьев Афкари Вахида и Хабиба приговорили к 54 и 27 годам тюремного заключения. Кроме того, их приговорили к 74 ударам плетьми.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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