В Мьянме задержан журналист немецкого информагентства

Военные в Мьянме задержали польского журналиста, работавшего на dpa, в городе Таунджи. Это уже второй задержанный иностранный журналист с начала протестов в Мьянме.
В Мьянме, с начала февраля охваченной протестами против захватившей власть военной хунты, задержан журналист немецкого информационного агентства dpa. 30-летний репортер из Польши Роберт Бочага задержан военными 11 марта в городе Таунджи в центральной части страны, сообщает агентство со ссылкой на многочисленные сообщения в соцсетях и СМИ Мьянмы.
При задержании журналист был избит и получил травмы. dpa не может с ним связаться. "Мы глубоко поражены задержанием и неприкрытым насилием в отношении Роберта Бочаги. Мы очень беспокоимся за нашего коллегу", - заявил главный редактор информагентства Свен Гёсман (Sven Gösmann), призвав немедленно освободить журналиста. Он также назвал задержание Бочаги "неприемлемой атакой на свободу СМИ". Репортер dpa стал вторым иностранным журналистом, задержанным с начала протестов в Мьянме.
В свою очередь представитель МИД Германии отметила, что ведомству известно о задержании журналиста, принимаются меры по оказанию консульской поддержки. МИД Польши подтвердил факт задержания журналиста и сообщил, что принимаются все усилия для того, чтобы с ним связаться и оказать помощь.
Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала немедленно освободить Бочагу и всех остальных задержанных в Мьянме с начала февраля сотрудников СМИ. "Журналисты должны иметь возможность свободно сообщать о событиях в стране и протестах. Мы самым решительным образом осуждаем действия военных в отношении работников СМИ", - заявил глава берлинского отделения организации Кристиан Мир. По его словам, после военного переворота "свобода СМИ в Мьянме за несколько дней была отброшена на десять лет назад".
Военная хунта в Мьянме пытается пресечь не только мирные выступления граждан, но и деятельность журналистов, сообщающих о протестах. С начала февраля были задержаны многие местные журналисты, несколько медиакомпаний лишились лицензий. Также был задержан японский журналист, который был освобожден спустя короткое время. В общей сложности с начала протестов в Мьянме были задержаны более 2 тысяч человек.
Между тем в Мьянме продолжаются протесты против захвата власти военными. Несмотря на комендантский час вечером 12 марта на улицы Янгона и целом ряде других городов в разных регионах страны вышли люди в знак протеста против военной хунты. В Янгоне тысячи людей со свечами потребовали освобождения членов сверженного правительства страны. Ночные протесты пока проходят мирно.
Великобритания рекомендовала находящимся на территории Мьянмы подданным покинуть страну. МИД в Лондоне посоветовал выехать из Мьянмы обычными способами, если нет срочной необходимости остаться.
Протесты в Мьянме не затихают уже почти шесть недель после военного переворота, произошедшего в ночь на 1 февраля. Военные ввели в стране чрезвычайное положение сроком на один год и намерены провести после этого новые выборы. Демократически избранные президент Мьянмы Мин Вьин и де-факто премьер-министр Аун Сан Су Чжи были взяты под стражу. Армия обосновала путч предполагаемой фальсификацией результатов ноябрьских парламентских выборов, победу на которых, согласно официальным результатам, одержала партия Аун Сан Су Чжи Национальная лига за демократию, набрав более 70 процентов голосов.
С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году. Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет она провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако в последнее время главу МИД все чаще подвергали критике. Одним из поводов послужила сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства - рохинджа.
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