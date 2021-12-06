 В Мьянме сократили наказание Су Чжи с четырех лет тюрьмы до двух лет домашнего ареста | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Мьянме сократили наказание Су Чжи с четырех лет тюрьмы до двух лет домашнего ареста

Военная хунта Мьянмы признала популярного политика виновной по целому ряду обвинений. Спустя несколько часов после приговора лидер хунты сократил наказание.

Аун Сан Су Чжи (фото из архива)

Аун Сан Су Чжи (фото из архива)

В Мьянме сократили срок наказания для свергнутой де-факто главы правительства страны Аун Сан Су Чжи, приговоренной судом к четырем годам лишения свободы, до двух лет домашнего ареста. Соответствующее распоряжение выпустил спустя несколько часов после приговора суда лидер захватившей власть хунты главнокомандующий вооруженными силами генерал Мин Аун Хлайн, сообщило в понедельник, 6 декабря, государственное телевидение Myawady TV.

Наказание свергнутого президента Мьянмы Вин Мьина также сокращено до двух лет домашнего ареста, сообщается далее.

Ранее в тот же день Аун Сан Су Чжи была приговорена судом к четырем годам лишения свободы. Она признана виновной в подстрекательстве к мятежу и нарушении антикоронавирусных ограничений, сообщил представитель военной хунты Мьянмы .

Свергнутый президент Мьянмы Вин Мьин также получил четыре года по аналогичным обвинениям. Журналисты не были допущены на заседание спецтрибунала в столице Мьянмы Нейпидо. 76-летняя Аун Сан Су Чжи и экс-президент Мьин находятся под домашним арестом со времени военного путча в начале февраля.

До ста лет лишения свободы

Пока неясно, отправится ли лауреат Нобелевской премии мира Су Чжи в тюрьму или останется под домашним арестом. Органы юстиции обвиняют ее и в целом ряде других преступлений, в том числе в нарушении внешнеторгового законодательства и в коррупции. В целом Аун Сан Су Чжи угрожает до ста лет лишения свободы.

Эксперты и правозащитники называют происходящее показательным процессом, организованным военной хунтой с целью заставить надолго замолчать популярного в народе политика. Судебный процесс над Су Чжи начался в Нейпидо в середине июня.

Аун Сан Су Чжи в прошлом уже провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет. В 2016 году она фактически возглавила правительство Мьянмы. Правление Су Чжи было омрачено обвинениями в пособничестве геноциду народности рохинджа. Некоторые призывали лишить ее титула Нобелевского лауреата.

Смотрите также:

  • Военная техника в столице Мьянмы Нейпьидо

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Хунта устроила государственный переворот

    Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

  • Поднятая вверх рука с трехпалым салютом

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    По всей стране отключен интернет

    Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

  • Женщины в национальных костюмах на акции протеста в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию"

    Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

  • Участники акции протеста
    Еще по теме

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В протестах участвуют разные социальные группы

    С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

  • Участник акции протеста в костюме Человека-паука

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протестующие проявляют креативность

    Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

  • Участницы протестов в бальных платьях

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями

    Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

  • Медики протестуют в Янгоне

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Медперсонал на переднем фронте

    Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

  • Сотрудницы полиции в штате Кая

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Сотрудницы полиции дистанцируются от военных

    Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Боевое оружие против демонстрантов

    В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

  • Монахи среди протестующих

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    В числе протестующих - буддистские монахи

    К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

  • Люди на балконах держат флаги в поддержку демонстрантов

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка с балконов

    Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

  • Демонстрация в штате Шан

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Протесты прокатились по всей стране

    Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

  • Акция солидарности с хунтой в столице

    Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты

    Поддержка хунты

    Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 01:38

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу

Аудио- и видеофайлы по теме

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы  

Реклама

Самые читаемые

В Европарламенте назвали цену возможной войны России с Украиной  

Загадка разгадана? Ученые - о причине тромбов после вакцинации от ковида  

Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых  