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В мире растет число живущих за чертой бедности людей

Виталий Кропман
39 мин. назад

Пандемия коронавирусной инфекции и последовавшие за ней экономические потрясения увеличили число людей, проживающих за чертой бедности, еще на 165 млн человек, заявили в ООН.

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В фавелах Бразилии
Фото: Chris Huby/Le Pictorium/imago images

Согласно докладу ООН, за последние годы еще 165 млн человек в мире оказались за чертой бедности. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и последовавших за ней экономических потрясений с 2020 года ежедневная денежная сумма, которой располагают пострадавшие, упала ниже порога в 3,65 доллара США (около 3,26 евро), сообщило в пятницу, 14 июля, агентство ООН по развитию (ПРООН). В общей сложности за порогом бедности живут около 1,65 млрд человек.

"Эта цифра могла бы быть еще выше, если бы правительства не запустили социальные программы и пакеты мер по стимулированию экономики во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19", - указал глава ПРООН, германский дипломат Ахим Штайнер (Achim Steiner). Однако для бедных стран бремя такой поддержки зачастую оказывается непосильным, что имеет далеко идущие социальные последствия. "Правительство, которое больше не может нанимать врачей и медсестер в больницы, которое не может обеспечить лекарствами сельские медицинские центры, по сути, подрывает социальную инфраструктуру страны", - считает Штайнер. Это означает сокращение объемов медицинской помощи, снижение уровня образования и отсутствие систем социальной защиты, которые могли бы облегчить положение людей, когда они уже не могут прокормить свои семьи, утверждает немецкий дипломат.

ООН 12 июля предупредила, что 52 страны мира оказались в долговой яме, с которой они вряд ли смогут справиться без посторонней помощи. В 2022 году государственный долг во всем мире достигнет рекордных 92 трлн долларов (около 82,5 трлн евро). Это в пять раз больше, чем в 2000-м, и доля бедных стран в этом показателе непропорционально велика. Около 40 процентов населения Земли (3,3 млрд человек) проживает в странах, где выплаты по государственным кредитам превышают расходы на здравоохранение и образование, говорится в докладе.

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