В Минске вынесен приговор семье политических активистов

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Экс-глава белорусского оппозиционного движения "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич приговорен к 1,5 годам колонии, его жена получили три года "домашней химии".
Московский районный суд Минска приговорил экс-главу белорусского оппозиционного движения "Молодой фронт" Дмитрия Дашкевича к 1,5 годам лишения свободы в колонии. Жена Дашкевича Анастасия приговорена к 3 годам "домашней химии", сообщил в своем Telgram-канале в четверг, 14 июля, белорусский правозащитный центр "Весна".
Супругов Дашкевичей приговорили за участие в акции протеста 23 августа 2020 года в Минске. Прокурор просил 1,5 года реального лишения свободы для обоих подсудимых, но судья учла, что Анастасиямесяц назад родила четвертого ребенка, и приняла иное решение. "Домашней химией" в Беларуси считается "ограничение свободы без направления в исправительное учреждение": осужденный остается на свободе при соблюдении ряда условий: отмечаться в милицейском участке и оставаться дома в определенные часы.
Дмитрий Дашкевич возглавлял движение "Молодой фронт" в 2004–2015 годах. Для него это уже третий сроклишения свободы. В 2006 году он получил 1,5 года колонии по статье "деятельность от имени незарегистрированной организации", а в 2011 году был приговорен к двум годам по статье "хулиганство".
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