В Минске начался суд по делу о ноль промилле в крови Бондаренко

В столице Беларуси Минске в пятницу, 19 февраля, начался судебный процесс по делу журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина, которые сообщили, что в крови активиста Романа Бондаренко, скончавшегося после задержания силовиками от травм, вопреки утверждению властей, не было алкоголя.

Борисевич обвиняется в подстрекательстве к соучастию в преступлении и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 16 и ч. 3 ст. 178 УК), а Сорокин - в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Обоим подсудимым угрожает до трех лет лишения свободы.

Журналисты ряда независимых СМИ не смогли получить аккредитацию на первый день процесса из-за "недостатка мест в зале" и антикоронавирусных ограничений. Возле Дома правосудия с утра собралось несколько десятков человек. Пришли родственники и коллеги обвиняемых, мать Романа Бондаренко Елена, сотрудники посольств США, Германии, Франции, а также представительства ЕС в Минске, сообщили белорусские независимые СМИ.

Закрытый суд

Судья постановила, что дело будет слушаться в закрытом режиме "во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования", а также потому, что "материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся".

Согласно обвинению, Катерина Борисевич в период с 12 по 13 ноября "путем просьб и уговоров" склонила Артем Сорокина к предоставлению устной информации о состоянии Романа Бондаренко и к передаче фотокопий медицинской документации. Сведения составляли врачебную тайну, передача информации произошла без согласия пациента или иных уполномоченных лиц. Сорокин поддался уговорам и разгласил информацию о состоянии здоровья Бондаренко, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера, указано в деле.

На основании полученной информации Борисевич подготовила материал для TUT.by, в котором говорилось, что у избитого на "площади Перемен" и умершего в больнице Романа Бондаренко было 0 промилле алкоголя в крови. Это противоречило версии Следственного комитета и Александра Лукашенко, утверждавшим, что Бондаренко был пьян. Действия Борисевич и Сорокина, по мнению обвинения, негативно повлияли на состояние правопорядка и повлекли за собой тяжкие последствия - привели к повышению напряженности в обществе, побудили граждан к проведению незаконных массовых мероприятий.

Смерть Романа Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко был избит на "Площади Перемен", когда попытался заговорить с людьми, снимавшими с заборов бело-красные-белые ленты. После драки неизвестные люди загрузили его в белый микроавтобус и доставили в Центральное РУВД Минска и впоследствии - в больницу с тяжелыми травмами. Бондаренко умер в больнице вечером 12 ноября, врачи говорили, что шансов на выживание у него практически не было.

18 февраля, более чем через три месяца после смерти, Генпрокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). При этом ведомство подчеркнуло, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена".

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