СМИ: В Минобороны РФ опровергли данные о потерявшей ход подлодке

В Минобороны России называют данные датских моряков о том, что российская атомная подлодка (АПЛ) "Орел" кратковременно потеряла ход в оживленных водах близ датского острова Сейерё, не соответствующими действительности. Об этом пишут вечером в четверг, 5 августа, онлайн-издание РБК и информагентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в российском министерстве.

"Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка "Орел" 30 июля сего года при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности", - цитирует РБК своего собеседника.

По словам источника издания, подлодка прошла проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота и сейчас выполняет поставленные задачи. Аналогично описал ситуацию собеседник агентства РИА "Новости".

Что случилось с АПЛ "Орел" в датских водах

25 июля 2021 года атомный подводный ракетоносец "Орел" принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвященном 325-летию российского флота. 30 июля подлодка возвращалась с этого мероприятия и должна была, как и все прочие иностранные суда, проходя через датские воды, следовать без остановки в надводном положении.

О внештатной ситуации с российской подлодкой сообщили моряки датского военного корабля Diana, эскортирующего эту АПЛ и еще два российских судна. Как написало 4 августа норвежское онлайн-издание The Barents Observer, возникшая при этом ситуация была "драматической". "Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейерё, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - цитирует издание датских моряков.

Сообщается, что к лодке подошли российские корабли, были подготовлены средства для ее буксировки. Корабль Diana также предложил свою помощь, однако российские моряки от нее "вежливо отказались".

Что известно о российской атомной подлодке "Орел"

Подводная лодка К-266 "Орел"была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она принадлежит проекту 949А "Антей" ("Оскар-II" по кодификации НАТО). На ее борту установлены два атомных реактора. В стандартное вооружение подлодки входят торпеды и крылатые ракеты.

К проекту 949А "Антей" относилась и подлодка "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000-го года во время учений. Тогда погибли все 118 членов ее экипажа.

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