СМИ: В Минобороны РФ опровергли данные о потерявшей ход подлодке
Атомная подлодка "Орел" прошла датские проливы в штатном режиме и сейчас выполняет поставленные задачи, заявили источники РБК и РИА "Новости" в Минобороны РФ.
АПЛ "Орел" во время репетиции военного парада в Санкт-Петербурге
В Минобороны России называют данные датских моряков о том, что российская атомная подлодка (АПЛ) "Орел" кратковременно потеряла ход в оживленных водах близ датского острова Сейерё, не соответствующими действительности. Об этом пишут вечером в четверг, 5 августа, онлайн-издание РБК и информагентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в российском министерстве.
"Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка "Орел" 30 июля сего года при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности", - цитирует РБК своего собеседника.
По словам источника издания, подлодка прошла проливы в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота и сейчас выполняет поставленные задачи. Аналогично описал ситуацию собеседник агентства РИА "Новости".
Что случилось с АПЛ "Орел" в датских водах
25 июля 2021 года атомный подводный ракетоносец "Орел" принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвященном 325-летию российского флота. 30 июля подлодка возвращалась с этого мероприятия и должна была, как и все прочие иностранные суда, проходя через датские воды, следовать без остановки в надводном положении.
О внештатной ситуации с российской подлодкой сообщили моряки датского военного корабля Diana, эскортирующего эту АПЛ и еще два российских судна. Как написало 4 августа норвежское онлайн-издание The Barents Observer, возникшая при этом ситуация была "драматической". "Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейерё, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - цитирует издание датских моряков.
Сообщается, что к лодке подошли российские корабли, были подготовлены средства для ее буксировки. Корабль Diana также предложил свою помощь, однако российские моряки от нее "вежливо отказались".
Что известно о российской атомной подлодке "Орел"
Подводная лодка К-266 "Орел"была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она принадлежит проекту 949А "Антей" ("Оскар-II" по кодификации НАТО). На ее борту установлены два атомных реактора. В стандартное вооружение подлодки входят торпеды и крылатые ракеты.
К проекту 949А "Антей" относилась и подлодка "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000-го года во время учений. Тогда погибли все 118 членов ее экипажа.
Смотрите также:
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
"Железный меч" в Литве
В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
Россия укрепляет свои позиции на Балтике
Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
Наращивание сил с обеих сторон
На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
НАТО устанавливает систему ПРО в Европе
В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
"Искандеры" в Калининграде
Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
Латвия потратится на оборону
Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
Новые дивизии
Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
Крупные учения в Польше
В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков
Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.
Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы
"Мы не в состоянии холодной войны с Россией"
В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.
Автор: Михаил Бушуев
Смотреть видео12:26
Поделиться
Об аварии на секретной подлодке и выборах главы Еврокомиссии