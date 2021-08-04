Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании

Российская атомная подлодка "Орел", совершавшая вместе с кораблями сопровождения переход из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров, кратковременно потеряла ход в оживленных водах к востоку от второго по величине города Дании Орхус. Об этом в среду, 4 августа, сообщило норвежское издание The Barents Observer.
По его данным, инцидент произошел 30 июля. Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", сопровождавший российскую группу из трех кораблей, на своей странице в Facebook назвал возникшую ситуацию "драматичной". "Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейерё, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - сообщили датские моряки.
К лодке подошли российские корабли, были подготовлены средства для буксировки. "Диана" предложила свою помощь, от которой "вежливо отказались, что было неудивительно", - пишут далее моряки датского судна. По их информации, "Орел" некоторое время спустя смог снова запустить двигатели и буксировочные средства были убраны. Подлодка некоторое время шла в надводном положении, но затем погрузилась под воду, рассказали Barents Observer в Объединенном штабе Вооруженных сил Норвегии, которые продолжают наблюдение за российской группой на ее пути на базу Северного флота на Кольском полуострове.
Командование ВМФ РФ инцидент не комментирует
Никаких официальных комментариев от командования Военно-морского флота России по поводу инцидента не последовало. Неизвестно, что стало причиной потери лодкой хода, было ли происшествие связано с ядерными реакторами или отказом вспомогательного оборудования.
Подводная лодка К-266 "Орел" была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она принадлежит проекту 949А "Антей" ("Оскар-II" по кодификации НАТО). На ее борту два атомных реактора. В ее стандартное вооружение входят торпеды и крылатые ракеты. К проекту 949А "Антей" относилась и подлодка "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Погибли все 118 членов экипажа.
25 июля 2021 года атомный подводный ракетоносец "Орел" принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвященном 325-летию российского флота.
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Автор: Евгений Тейзе