В Мексике избирают парламент и региональные органы власти

В Мексике проходят парламентские, региональные и коммунальные выборы. В воскресенье, 6 июня, граждане страны избирают 500 членов Палаты депутатов и губернаторов 15 из 32 штатов, а также депутатов региональных парламентов и членов местных органов власти. В выборах имеют право участвовать около 95 миллионов избирателей.

Избирательная кампания проводилась в условиях борьбы с пандемией и была омрачена многочисленными актами насилия. Почти ежедневно на протяжении всего периода предвыборной борьбы совершались нападения на ее участников, а жертвами с сентября 2020 года стали 90 политиков. 35 из них, по данным института Etellekt, намеревались выдвинуть свои кандидатуры на выборах.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал граждан страны принять активное участие в голосовании и подчеркнул, что правительство гарантирует его безопасность. Всеобщие выборы считаются проверкой настроений избирателей и в отношении президента. находящегося на посту с конца 2018 года. Его правительственная коалиция стремится сохранить свои позиции в нижней палате, где ей принадлежат две трети голосов.

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