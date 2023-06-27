  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаМексика

В Мексике арестовали 8 военных по делу о похищении студентов

Александра Иванова
2 ч. назад

Генпрокуратура Мексики вернула в силу 16 ордеров на арест по делу о похищении в 2014 году 43 студентов колледжа Айотзинапа.

https://p.dw.com/p/4T6Bv
Родственники похищенных студентов с их портретами, декабрь 2014 года
Родственники похищенных студентов с их портретами, декабрь 2014 годаФото: picture-alliance/AP Photo/Marco Ugarte

В Мексике восемь военнослужащих заключили под стражу в связи с обвинениями в причастности к похищению в 2014 году 43 студентов. Об этом сообщил в Twitter в ночь на вторник, 27 июня, замглавы МИД страны по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас.

Подозреваемые были помещены под стражу на прошлой неделе, после того как генпрокуратура вернула в силу 16 ордеров на арест, которые были выданы в сентябре 2022 года, но впоследствии аннулированы. 

Отмечается, что в камерах предварительного заключения уже находятся четверо военнослужащих, в том числе один командир, который, как полагает следствие, выдал приказ об убийстве шестерых студентов. В отношении еще восьми военных были также выданы ордеры на арест.

Похищение студентов колледжа Айотзинапа

Студенты из колледжа Айотзинапа, расположенного в городе Игуала на юге Мексики, исчезли в ночь на 27 сентября 2014 года. Известно, что они собирались принять участие в демонстрации в Мехико. Предположительно, студентов похитили коррумпированные полицейские, которые впоследствии передали их боевикам мексиканского наркокартеля Guerreros Unidos, считавшим молодых людей родственниками членов конкурирующей преступной группировки. 

В августе 2022 года так называемая Комиссия по установлению истины и доступу к правосудию по делу 43 студентов Айотзинапы объявила, что сомнений в гибели молодых людей нет. Как заявил тогда замглавы МИД Мексики Алехандро Энсинас, похищенные стали жертвой "государственного преступления".

В марте 2022 года сообщалось, что расследование в связи с делом пропавших студентов ведется также в отношении мексиканских морпехов и представителей армии, которые подозреваются в манипуляции уликами, в том числе теми, благодаря которым были идентифицированы личности нескольких студентов, чьи тела якобы были сожжены на свалке.

Война с наркокартелями в Мексике

В результате обострившейся в Мексике в 2006 году так называемой "войны с наркокартелями", когда помимо полиции в вооруженных операциях против организованной преступности принимали участие военные, были убиты, ранены или вынуждены покинуть места своего жительства десятки тысяч человек.

Точных данных о жертвах нет, предположительно, только в 2007-2018 годах война могла унести жизни около 115 тысяч человек. После того, как к власти пришел нынешний президент Лопес Обрадор, он объявил войну законченной, однако уровень насилия и коррупции в стране продолжает оставаться высоким, а крупным наркокартелям удается частично контролировать некоторые мексиканские регионы.

Смотрите также:

Мексика: члены наркокартеля признались в убийстве 43 студентов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самое опасное место на границе США с Мексикой (01.12.2021)

Самое опасное место на границе США с Мексикой (01.12.2021)

В 2021 году в округе Брукс, штат Техас, были обнаружено более ста погибших мигрантов, пытавшихся нелегально перебраться в США. Власти и добровольцы стараются предотвратить несчастные случаи, но удается это не всегда.
Миграция1 декабря 2021 г.02:24 мин.
external

К мечте любой ценой: долгая дорога кубинских мигрантов в США

К мечте любой ценой: долгая дорога кубинских мигрантов в США

В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.
Политика2 ноября 2021 г.02:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевики ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

ISW: Попытки Пригожина убедить Путина в лояльности провалены

Конфликты14 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Ляпис Трубецкой", Берлин, 25 июня 2023 года

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

Культура16 ч. назад
Плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика и бизнес20 ч. назад10 фото
Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко держит на руках съежившегося маленького президента России Владимира Путина и показывает рукой "стоп"

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Политика22 ч. назад
В экспозиции"Plastic World" в выставочном зале Schirn во Франкфурте-на-Майне собраны предметы искусства из пластика. На фото "Воздушный аквариум" Отто Пине

Зачем во Франкфурт привезли столько пластика

Зачем во Франкфурт привезли столько пластика

Искусство17 ч. назад
Российские солдаты на плацу

Помимо "Вагнера": какие еще ЧВК из России воюют в Украине

Помимо "Вагнера": какие еще ЧВК из России воюют в Украине

Конфликты20 ч. назад
Акция протеста в Берлине против изнасилований со стороны российских солдат в ходе войны в Украине (фото из архива)

Почему ФРГ расследует изнасилование украинки солдатами РФ

Почему ФРГ расследует изнасилование украинки солдатами РФ

Конфликты26 июня 2023 г.
На главную страницу