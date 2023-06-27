В Мексике арестовали 8 военных по делу о похищении студентов

Генпрокуратура Мексики вернула в силу 16 ордеров на арест по делу о похищении в 2014 году 43 студентов колледжа Айотзинапа.

В Мексике восемь военнослужащих заключили под стражу в связи с обвинениями в причастности к похищению в 2014 году 43 студентов. Об этом сообщил в Twitter в ночь на вторник, 27 июня, замглавы МИД страны по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас.

Подозреваемые были помещены под стражу на прошлой неделе, после того как генпрокуратура вернула в силу 16 ордеров на арест, которые были выданы в сентябре 2022 года, но впоследствии аннулированы.

Отмечается, что в камерах предварительного заключения уже находятся четверо военнослужащих, в том числе один командир, который, как полагает следствие, выдал приказ об убийстве шестерых студентов. В отношении еще восьми военных были также выданы ордеры на арест.

Похищение студентов колледжа Айотзинапа

Студенты из колледжа Айотзинапа, расположенного в городе Игуала на юге Мексики, исчезли в ночь на 27 сентября 2014 года. Известно, что они собирались принять участие в демонстрации в Мехико. Предположительно, студентов похитили коррумпированные полицейские, которые впоследствии передали их боевикам мексиканского наркокартеля Guerreros Unidos, считавшим молодых людей родственниками членов конкурирующей преступной группировки.

В августе 2022 года так называемая Комиссия по установлению истины и доступу к правосудию по делу 43 студентов Айотзинапы объявила, что сомнений в гибели молодых людей нет. Как заявил тогда замглавы МИД Мексики Алехандро Энсинас, похищенные стали жертвой "государственного преступления".

В марте 2022 года сообщалось, что расследование в связи с делом пропавших студентов ведется также в отношении мексиканских морпехов и представителей армии, которые подозреваются в манипуляции уликами, в том числе теми, благодаря которым были идентифицированы личности нескольких студентов, чьи тела якобы были сожжены на свалке.

Война с наркокартелями в Мексике

В результате обострившейся в Мексике в 2006 году так называемой "войны с наркокартелями", когда помимо полиции в вооруженных операциях против организованной преступности принимали участие военные, были убиты, ранены или вынуждены покинуть места своего жительства десятки тысяч человек.

Точных данных о жертвах нет, предположительно, только в 2007-2018 годах война могла унести жизни около 115 тысяч человек. После того, как к власти пришел нынешний президент Лопес Обрадор, он объявил войну законченной, однако уровень насилия и коррупции в стране продолжает оставаться высоким, а крупным наркокартелям удается частично контролировать некоторые мексиканские регионы.

Смотрите также: