  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

В Луганске убит экс-начальник "милиции ЛНР"

Сергей Куприков
8 ноября 2023 г.

Автомобиль Михаила Филипоненко взорвали около его дома. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об успешной операции.

https://p.dw.com/p/4YZ6W
Автомобиль "полиции" в Луганске, фото из архива
Автомобиль "полиции" в Луганске, фото из архиваФото: Vladimir Ivanov/TASS/IMAGO

В Луганске в среду, 8 ноября, взорвали автомобиль депутата "народного совета", бывшего начальника управления "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" Михаила Филипоненко. Взрыв произошел возле его дома, Филипоненко погиб. 

После гибели Филипоненко Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.

В феврале 2023 года на Филипоненко уже было совершено покушение, тогда его машину взорвали около здания представительства "ЛНР" в так называемом "Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня", которое он тогда возглавлял. Филипоненко уцелел, но пострадал его водитель.

О своей причастности к покушению на Михаила Филипоненко заявило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Как сообщается в аккаунте военной разведки в соцсети Facebook, была проведена "специальная операция". В ГУР заявили, что Филипоненко был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленных и гражданских заложников подвергали пыткам.

Смотрите также:

Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Залужный считает, что "война зашла в тупик": какой выход есть у Украины? DW Новости (02.11.2023)

Залужный считает, что "война зашла в тупик": какой выход есть у Украины? DW Новости (02.11.2023)

"Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. Он признал, что ситуация на фронте зашла в тупик, а также что ставка на обескровливание российской армии себя не оправдала, так как Россия не ценит жизни своих солдат. Без технологического прорыва украинское наступление рискует смениться позиционной войной.
Политика2 ноября 2023 г.33:25 мин.
external

Как живут мать и дочь, потерявшие ноги из-за удара России по Краматорску

Как живут мать и дочь, потерявшие ноги из-за удара России по Краматорску

Семья Степаненко, пострадавшая в результате российского обстрела вокзала в Краматорске, вернулась из США в Украину. Тогда, 8 апреля 2022 года, 11-летняя Яна потеряла обе ноги, а ее мама Наталья - одну ногу. В течение года мама и дочь проходили протезирование и реабилитацию в Сан-Диего.
Политика21 октября 2023 г.04:44 мин.

Facebook ГУР Минобороны Украины

www.facebook.com