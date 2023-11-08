В Луганске убит экс-начальник "милиции ЛНР"

Автомобиль Михаила Филипоненко взорвали около его дома. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об успешной операции.

В Луганске в среду, 8 ноября, взорвали автомобиль депутата "народного совета", бывшего начальника управления "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" Михаила Филипоненко. Взрыв произошел возле его дома, Филипоненко погиб.

После гибели Филипоненко Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.

В феврале 2023 года на Филипоненко уже было совершено покушение, тогда его машину взорвали около здания представительства "ЛНР" в так называемом "Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня", которое он тогда возглавлял. Филипоненко уцелел, но пострадал его водитель.

О своей причастности к покушению на Михаила Филипоненко заявило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Как сообщается в аккаунте военной разведки в соцсети Facebook, была проведена "специальная операция". В ГУР заявили , что Филипоненко был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленных и гражданских заложников подвергали пыткам.

Смотрите также: