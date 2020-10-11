 В Литве на выборах лидируют оппозиционные консерваторы | Новости из Германии о Европе | DW | 11.10.2020

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Европа

В Литве на выборах лидируют оппозиционные консерваторы

"Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" набирает 22,29% голосов после подсчета более половины бюллетеней. Правящий Союз крестьян и "зеленых" Литвы на втором месте (18,89%).

Очередь с соблюдением социальной дистанции на выборах в Вильнюсе

Очередь с соблюдением социальной дистанции на выборах в Вильнюсе

После первого тура выборов в Сейм литовской республики в воскресенье, 11 октября, подсчитано более 50 процентов избирательных бюллетеней. По предварительным данным, лидируют оппозиционные консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) набирает 22,29% голосов избирателей. Правящий Союз крестьян и "зеленых" Литвы (СЗК) набирает пока что 18,89%.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Литовского национального радио и телевидения (LRT), следом идут Партия труда (ПТ) с предварительным результатом 10,5%, что позволяет ей вновь оказаться в парламенте, и Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), у которой 9,79%.

Участник правящей коалиции не попадает в парламент

Пятипроцентный барьер преодолевают впервые участвующая в выборах Партия свободы и оппозиционный Союз либералов. Участвующая в нынешней правительственной коалиции Литовская социал-демократическая партия труда (ЛСДПТ) пока не преодолевает пятипроцентного барьера, как и оставшиеся 10 партий, допущенных к голосованию. Результаты могут быть скорректированы после подсчета всех бюллетеней в больших городах, окончательные итоги первого тура объявят 12 октября

Новая правительственная коалиция

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис

Саулюс Сквернялис

Новую правительственную коалицию, возможно, создадут СЗК вместе с ПТ и СДПЛ, заявил действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Альтернативный вариант – коалиция СЗК с Союзом либералов и Партией свободы, приводит слова премьера литовское издание Delfi.lt.

В выборах принимали участие 47,2% избирателей, что на три процента меньше, чем на предыдущих выборах. На явку могли повлиять связанные с пандемией особые условия, в которых проходят парламентские выборы. В литовском Сейме 141 депутатский мандат. Первый тур выборов определяет, кому достанутся 70 депутатских мест по партийным спискам. Второй тур по одномандатным округам пройдет 25 октября.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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