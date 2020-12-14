В Кремле отвергли обвинения в причастности к хакерским атакам на госорганы США

Москва отвергла обвинения в причастности российских хакеров к попыткам взлома компьютеров министерства финансов США. "Если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки и американцы с этим ничего не могли сделать, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских, мы здесь не при чем", - заявил в понедельник, 14 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

При этом Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. "Эта инициатива Путина не получила отклик в Соединенных Штатах Америки", - указал представитель Кремля.

В тот же день, 14 декабря, власти США подтвердили, что как минимум два государственных ведомства - Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) - стали объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа. При этом было взломано используемое рядом госорганов США программное обеспечение под названием SolarWinds. По данным правительства США, хакеры были связаны с российскими государственными структурами.

Попытки взлома компьютеров Минфина США и хакеры из РФ

13 декабря руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот сообщил о том, что хакеры, предположительно, взломали компьютеры Минфина и ряда федеральных агентств США. Ранее о том, что киберпреступники, действовавшие в интересах третьей страны, похитили с компьютеров Минфина США и одного из агентств министерства торговли США информацию, касающуюся правительственных стратегий в области интернета и телекоммуникационной политики, сообщило агентство Reuters.

В свою очередь, газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники, написала, что речь идет о группировке, работающей на Службу внешней разведки РФ. Сейчас обстоятельства произошедшего, по сведениям издания, изучают специалисты Федерального бюро расследований.

Во время работы Барака Обамы на посту президента США хакерская группировка под названием APT29, или Cozy Bear, которую связывают с российскими государственными структурами, уже взламывала серверы Госдепа и Белого дома.

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