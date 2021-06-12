В Китае отмечают 100-летие Коммунистической партии

В КНР отмечают 100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК). В честь юбилейной даты в четверг, 1 июля состоялась торжественная церемония на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Выступая на подиуме под огромным портретом основателя КНР и многолетнего руководителя КПК Мао Цзэдуна, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин заявил о "необратимом превращении" страны в мировую державу.
В церемонии участвовали боевые самолеты и вертолеты
"Навсегда завершились времена, когда Китай подвергался преследованиям", - отметил он. Коммунистическая партия вызволила миллионы людей из бедности и внесла большой в клад в глобальное развитие, подчеркнул Си Цзиньпин. Он указал, что дальнейшее создание армии "мирового класса" поможет защищать национальные интересы страны. "Китайский народ никогда не позволит иностранным силам издеваться над нами, подавлять или порабощать нас", - заявил руководитель Китая под аплодисменты.
В помпезной церемонии участвовали тысячи артистов, исполнивших патриотические песни, над площадью пролетели боевые самолеты, а вертолеты образовали в небе число 100. Тысячи зрителей присутствовали на площади без защитных масок.
Коммунистическая партия Китая была основана летом 1921 года. Ее первый съезд проходил нелегально в Шанхае. Сегодня КПК насчитывает около 95 миллионов членов.
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Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов