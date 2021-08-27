Число пользователей интернета в Китае превысило 1 млрд человек

В Китае число пользователей интернета превысило 1 млрд человек. Об этом свидетельствуют данные Китайского сетевого информационного центра (CNNIC), обнародованные в пятницу, 27 августа.

По его сведениям, за шесть месяцев текущего года число пользователей Сети в КНР выросло на 21,75 млн и достигло на июнь 1 млрд 11 млн человек.

Все больше услуг предоставляется в цифровом формате

Как отметило агентство AFP, рост связан с увеличением числа пользователей смартфонами. Все больше услуг предоставляются в цифровом формате - от оплаты счетов за электричество до доставки продуктов и телемедицины.

Эксперты отмечают улучшение онлайн-инфраструктуры

CNNIC также обращает внимание на улучшение цифровой инфраструктуры в небольших городах и сельской местности, что в свою очередь способствует развитию онлайн-торговли.

В целом по стране охват населения интернетом составляет 71,6%, а в сельской местности - 59,2%, сообщили в Китайском сетевом информационном центре.

Власти жестко регулируют сферу

Вместе с тем власти в Пекине строго следят за онлайн-сферой и принимают меры против распространения контента, критикующего правительство, а также порнографических материалов, передало AFP. Социальные сети также регулируются. Сайты ряда иностранных интернет-компаний заблокированы в Китае, включая Google, Facebook, а также порталы ряда зарубежных СМИ.

В Китае закрыли доступ к Clubhouse

В феврале власти в Китае закрыли доступ к американской соцсети с функцией аудиочата Clubhouse, которая могла использоваться для обхода цензуры.

Как отмечало агентство Reuters, к сети в последнее время в массовом порядке присоединялись пользователи из материкового Китая, обсуждавшие ситуацию с "лагерями перевоспитания" в Синьцзяне, где содержатся, в частности, уйгуры. Кроме того, предметом обсуждения становились судьба движения за независимость Тайваня, а также Закон о национальной безопасности Гонконга, вступивший в силу 1 июля 2020 года.

Clubhouse до этого была доступна в материковой части Китая без VPN. Войти в соцсеть можно было с iPhone, однако при скачивании в AppStore следовало сменить страну в настройках.

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