В Рейне "завелись" электроскутеры, но им там не место (фото)

Кельн • Первая крупная акция по извлечению из Рейна электросамокатов стартует в городе 28 и 29 июня, если местные власти к тому времени согласуют все формальности с организаторами - объединением Shared Mobility, в которое входят девять фирм, сдающих здесь эти транспортные средства в аренду.

Дело в том, что недавно в ходе работ по ремонту и обустройству набережных Рейна водолазы, которые обычно перед началом работ очищают дно реки от различного мусора, обнаружили вдоль берегов и под мостами только в одном в центре Кельна более 500 самокатов с электроприводом (E-Scooter или Elektro-Scooter), сообщила ранее региональная телекомпания WDR. Судя по всему, в реку эти самокаты скидывают те, кого они раздражают, или кто-то ради развлечения, просто от нечего делать.

Набережная Рейна в центре Кельна

Узнав об этом, одна из крупнейших компаний, сдающих в Кельне электросамокаты в аренду, обратилась в специализированную фирму водолазов-строителей с просьбой составить предварительную смету расходов по очистке дна реки от самокатов на этом участке, и, получив ответ, потеряла желание этим заниматься. Слишком дорого. Это, в свою очередь, вызвало возмущение у городских властей и ряда экологических организаций, которые опасаются, что, пролежав длительное время на дне, аккумуляторы самокатов, содержащие кобальт, никель, медь и различные кислоты, дадут течь, и ядовитые вещества попадут в воду. Водная полиция в Кельне начала проверку этих фактов. В частности, расследует обвинения в адрес руководства фирм в бездействии, которое могло привести или привело к загрязнению окружающей среды.

Экологическая проблема замедленного действия

У электросамокатов корпус аккумулятора соответствует международному стандарту IP-67, что гарантирует защиту от проникновения влаги при погружении в воду на глубину до одного метра в течение не более получаса. При этом некоторые самокаты пролежали в реке на глубине до 5 метров уже несколько месяцев, а сильное течение могло протащить их по каменистому дну, из-за чего корпус аккумулятора мог получить повреждения.

Как сообщили водолазы телекомпании WDR, из некоторых уже извлеченных ими из Рейна электросамокатов вытекала липкая вязкая жидкость. Однако, по данным властей Кельна, в речной воде следов загрязняющих веществ, которые могут попасть в окружающую среду из самокатов, пока не обнаружено.

Несмотря на запреты, электросамокаты по-прежнему оставляют в неположенных местах

Для извлечения электросамокатов из Рейна объединение Shared Mobility привлекло специализированную фирму из Нидерландов, которая будет использовать для этого телеуправляемый подводный аппарат с манипулятором. Там, где достать самокаты таким образом не удастся, будут задействованы водолазы.

В будущем Shared Mobility обещает проводить подобные акции каждые полгода не только в Кельне, но и других городах, в частности, в Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Однако экологам этого недостаточно, они требуют, чтобы электросамокаты извлекались из водоемов уже вскоре после того, как они там оказываются.

Что обещают фирмы проката самокатов

Ряд компаний, сдающих электросамокаты в аренду, заявили, что приняли меры, чтобы не допустить попадание этих транспортных средств в реку. В частности, фирмы VOI и Bird изменили правила пользования, согласно которым отныне поездка не может заканчиваться на берегу Рейна, и самокаты больше нельзя парковать на набережной или на мостах. Однако, как сообщает WDR, их по-прежнему можно найти стоящими вдоль реки и на мостах в центре города.

Использовать для поездок по улицам электрические самокаты в Германии официально разрешили в июне 2019 года. Сейчас взять в аренду электроскутер можно в большинстве крупных городов страны.

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