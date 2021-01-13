В Южном Судане арестованы блогер Варламов и основатель "Медиазоны" Верзилов

Российский журналист Илья Варламов, а также основатель интернет-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов арестованы в Южном Судане. Об этом Варламов сообщил в среду, 13 января, в своем блоге.

Аресту предшествовало задержание в аэропорту Капоэты (штат Восточная Экватория). Наряду с журналистами были задержаны супруга Варламова Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург.

"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж", - поясняется в блоге Варламова. Как утверждается в записи, в вещах силовики увидели пульт от дрона. "Они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали", - говорится далее в блоге.

По словам автора публикации, сам беспилотник забрали еще в аэропорту города Энтеббе в Уганде. При этом Варламов не пояснил, зачем ему нужен был летательный аппарат. Для своего блога он часто снимает и в 2017 году даже делал обзор квадрокоптера DJI Mavic. Журналист уточнил, что россиян буквально "сняли с самолета".

Верзилов записал видео из камеры

Петр Верзилов в свою очередь записал видео из тюремной камеры, куда задержанных доставили позднее. Он добавил, что у них попытались отобрать мобильные телефоны. По словам россиян, они прибыли в Южный Судан как туристы.

Дипломаты работают над освобождением россиян

Между тем российское посольство в Уганде, которое курирует Южный Судан, получило от россиян Ильи Варламова и Петра Верзилова обращение в связи с их задержанием в Капоэте. "Они связались с нами", - приводит слова сотрудника российской дипмиссии агентство ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подтвердила, что предпринимаются усилия по освобождению россиян. "Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению", - сказала она.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. В августе 2018 года после гражданской войне в Южном Судане стороны конфликта подписали мирный договор.

В июле 2020 года под ограничительные меры США подпала, в частности, "частная военная компания (ЧВК) Вагнера" (ЧВК Вагнера) в Судане. Эту компанию ряд экспертов связывает с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют "повар Путина".

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