 В Эстонии проходят маневры в рамках крупномасштабных учений США Defender Europe | Новости из Германии о Европе | DW | 06.05.2021

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Европа

В Эстонии проходят маневры в рамках крупномасштабных учений США Defender Europe

На аэродроме Нурмси и центральном полигоне Сил обороны Эстонии отрабатывается высадка американских десантников. Учения проводятся в рамках крупнейших за последние 25 лет маневров США в Европе.

Участники серии учений Defender Europe

Участники серии учений Defender Europe

В Эстонии начались маневры в рамках серии Defender Europe, являющихся крупнейшими учениями вооруженных сил США в Европе за последние 25 лет. В четверг, 6 мая, на аэродроме Нурмси пройдет высадка американских десантников, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии. Крупнейшая в истории страны высадка будет продолжаться до трех часов. В ней будут участвовать сотни парашютистов, будет десантировано снаряжение и тяжелая техника.

Накануне вечером на центральном полигоне Сил обороны Эстонии прошли учения с использованием систем залпового огня, в них участвовала 41-я бригада полевой артиллерии армии США.

 

7 мая будет отработана высадка 82-й воздушно-десантной дивизии США на аэродром Нурмси, а 8 мая пройдет переброска десанта на вертолетах с аэродрома на центральный полигон Сил обороны, пишет эстонское издание Delfi.

Серия учений Defender Europe охватывает 16 стран

Учения Defender Europe охватывают 16 стран. В Эстонии в рамках маневров "Быстрый ответ" (Swift Response) отрабатывается защита в условиях кризиса, в них участвуют около 2500 военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании, задействованы более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Отработка десантных маневров, помимо Эстонии, пройдет также в Болгарии и Румынии.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    Автор: Михаил Бушуев


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