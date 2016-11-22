В Исландии произошло извержение вулкана, который спал 900 лет

На юго-западе Исландии после серии землетрясений в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика. Метеорологическая служба Исландии IMO опубликовала в соцсети Twitter сделанную с вертолета видеозапись, на которой видны потоки раскаленной лавы.

Свои фото и видео этого события выложили в Сеть и другие пользователи.

Между тем власти Исландии обнародовали запрет на перелеты над зоной извержения и призвали жителей не приближаться к ней. Несмотря на относительную близость к Рейкявику, вулкан расположен в незаселенной части острова, поэтому угрозы местным жителям нет.

По данным властей Исландии, вулкан Фаградалсфьялл спал 900 лет. Однако в последнее время в районе, где он расположен, резко увеличилась сейсмическая активность. Так, с конца февраля вблизи вулкана Фаградалсфьялл зафиксировали свыше 50 000 землетрясений, а сейсмическая активность в этом районе Исландии по сравнению с 2020 годом увеличилась на 900 процентов. Уже тогда вероятность извержения оценивали как очень высокую.

На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. По статистике, извержения на острове случаются в среднем раз в пять лет. В апреле 2010 года извержение небольшого исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе. Тогда были отменены более 100 тысяч рейсов.

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