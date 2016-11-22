 В Исландии произошло извержение вулкана, который спал 900 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2021

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Европа

В Исландии произошло извержение вулкана, который спал 900 лет

На юго-западе Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьялл, не проявлявший активность почти тысячу лет. Он находится в 40 км от Рейкьявика, но опасности для местных жителей нет, сообщают власти.

Извержение вулкана Фаградалсфьялл в Исландии, 19 марта 2021 года

Извержение вулкана Фаградалсфьялл в Исландии, 19 марта 2021 года

На юго-западе Исландии после серии землетрясений в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика. Метеорологическая служба Исландии IMO опубликовала в соцсети Twitter сделанную с вертолета видеозапись, на которой видны потоки раскаленной лавы.

Свои фото и видео этого события выложили в Сеть и другие пользователи.

Между тем власти Исландии обнародовали запрет на перелеты над зоной извержения и призвали жителей не приближаться к ней. Несмотря на относительную близость к Рейкявику, вулкан расположен в незаселенной части острова, поэтому угрозы местным жителям нет.

По данным властей Исландии, вулкан Фаградалсфьялл спал 900 лет. Однако в последнее время в районе, где он расположен, резко увеличилась сейсмическая активность. Так, с конца февраля вблизи вулкана Фаградалсфьялл зафиксировали свыше 50 000 землетрясений, а сейсмическая активность в этом районе Исландии по сравнению с 2020 годом увеличилась на 900 процентов. Уже тогда вероятность извержения оценивали как очень высокую.

На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. По статистике, извержения на острове случаются в среднем раз в пять лет. В апреле 2010 года извержение небольшого исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе. Тогда были отменены более 100 тысяч рейсов.

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    Вулканологи описали возобновившуюся 25 ноября активность вулкана Агунг как фреатический взрыв, то есть извержение с испарением дыма, вызванное нагревом и расширением грунтовых вод. 26 ноября власти заявили, что, судя по оседанию пепла, уже началось магматическое извержение.

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    "Гора Агунг все еще извергает пепел, но нам нужно внимательно следить и быть готовыми к более мощному, взрывному извержению", - предупреждает индонезийский вулканолог Геде Суантика. Солдаты и полиция раздают людям в близлежащих деревнях и курортах защитные маски.

    Автор: Елена Барышева


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Ссылки в интернете

Сообщение онлайн-издания earth-chronicles о повышенной сейсмической активности в Исландии

34,000 earthquakes in two weeks near Fagradalsfjall volcano, Iceland – 900% more activity since 2020

Аудио- и видеофайлы по теме

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