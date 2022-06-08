В Иране в железнодорожной аварии погибли не менее 10 человек

На востоке Ирана в результате железнодорожной катастрофы близ города Тебес к юго-востоку от Тегерана утром в среду, 8 июня, погибли не менее 10 человек, еще около 50 получили травмы, 16 из пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на местных чиновников.

Авария произошла в темное время суток. Согласно предварительным данным, поезд, на котором находились около 350 пассажиров, по неустановленной причине врезался в экскаватор. Четыре вагона сошли с рельсов и опрокинулись. Власти выясняют, почему экскаватор оказался ночью так близко к железнодорожным путям. Не исключено, что он мог быть задействован в ремонтных работах.

Транспортные аварии в Иране

Самая крупная железнодорожная катастрофа в Иране произошла в 2004 году, когда потерявший управление поезд с грузом топлива, удобрений, серы и хлопка сошел с рельсов в районе города Нишапур на востоке страны. В результате погибли 320 человек, еще 460 получили травмы. Авария также вызвала разрушения в пяти близлежащих деревнях.

Еще одна крупная железнодорожная авария в Иране произошла в 2016 году, когда погибли и получили увечья десятки людей. Общая протяженность железнодорожных путей в Иране - 14 тысяч километров. Железнодорожный транспорт играет важную роль прежде всего в сельских районах страны.

Иран имеет одну из худших в мире репутаций в сфере безопасности дорожного движения. Ежегодно на дорогах Ирана гибнет около 17 тысяч человек.

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