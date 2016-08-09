 В Словакии при столкновении поездов пострадали 74 человека | Новости из Германии о Европе | DW | 04.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Словакии при столкновении поездов пострадали 74 человека

Авария произошла около города Врутки. Локомотив врезался в остановившийся пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь.

Поезд в Словакии

Железная дорога в Словакии (фото из архива)

В результате столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом произошедшего в пятницу, 3 июня, в Словакии 74 человека получили травмы различной степени тяжести. Согласно заявлению местной полиции, опубликованному на странице в Facebook, 59 человек получили легкие ранения, 11 - средней степени тяжести, четыре - тяжелые травмы. Из них 34 человека доставлены в близлежащие больницы.

Всего в поезде в момент столкновения находились около 100 человек. Авария произошла около города Врутки на северо-западе Словакии. Полиция выясняет причины инцидента.

Министерство транспорта и строительства в Братиславе и государственная железнодорожная компания подтвердили случившееся словацкому государственному информагентству TASR. Пассажирский поезд остановился на железнодорожных путях из-за поломки, в него врезался локомотив, который должен был оказать поезду техническую помощь, сообщило ведомство, не предоставив информации о числе раненых или погибших.

Железнодорожная катастрофа в Баварии

Ранее 3 июня в результате крупной железнодорожной катастрофы близ города Гармиш-Партенкирхен в Верхней Баварии погибли не менее трех человек, еще около 60 пассажиров получили травмы, 16 из них - тяжелые, сообщила полиция города Розенхайм.

Региональный поезд, следовавший из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен, сошел с рельсов в районе деревни Бурграйн, три вагона опрокинулись на бок.

Смотрите также:

  • Скоростной поезд ICE

    Скоростные поезда в Германии и мире

    ICE - Intercity Express

    Каждому немцу знакома аббревиатура ICE. По крайней мере, это утверждает железнодорожный концерн Deutsche Bahn, по данным которого узнаваемость этого бренда в Германии достигает 100 процентов. Высокоскоростной поезд, название которого расшифровывается как Intercity Express, - визитная карточка немецких железнодорожников.

  • ICE 4

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Четвертое поколение

    Новую модель поезда ICE 4 (на фото справа, слева - ICE 3) представили в Берлине в декабре 2015 года. Поезда этого поколения начали совершать регулярные рейсы в 2017 году. Длина ICE 4 - 350 метров, рассчитан он на перевозку 830 человек. В 2020 году в эксплуатации Deutsche Bahn находилось 315 таких составов разных поколений.

  • Скоростной поезд Сапсан

    Скоростные поезда в Германии и мире

    "Сапсан" в России

    В России ICE под именем "Сапсан" связывают Москву с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Поезда, построенные концерном Siemens, сократили время в пути между двумя столицами до 4 часов. Специально для высокоскоростного поезда были реконструированы железнодорожные пути, переезды, стрелки, сигнализация и контактная сеть на всем пути следования.

  • Поезд TEE Райнгольд (Золото Рейна).

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Знаменитый предшественник

    Trans Europe Express (TEE) был стандартом для скоростных поездов, которые с 1957 по 1987 годы курсировали между европейскими странами. Вагоны в поездах этого типа были исключительно первого класса. На фотографии - легендарный поезд TEE "Рейнгольд" ("Золото Рейна").

  • Интерьер поезда Райнгольд

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Туристический аттракцион

    Так выглядел интерьер TEE "Рейнгольд", поезда класса "люкс" 1960-х годов. На фото - клубный вагон с баром. Фанаты железной дороги и сегодня имеют возможность прикоснуться к истории и прокатиться на оригинальном поезде TEE в рамках специальных тематических туров, организуемых турагентствами.

  • Один из первых скорых дизельных поездов Летящий Гамбуржец

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Летучие поезда

    В 1930-х годах тогдашняя железнодорожная компания Deutsche Reichsbahn сделала ставку на дизельные локомотивы. Более быстрые поезда вступили в соревнование с набирающими популярность автомобилями и самолетами. С 1933 года "летучие поезда" стали частью регулярного сообщения. Они значительно сократили время в пути между городами и стали предшественниками существующей сегодня сети скоростных ICE.

  • Первый скоростной локомотив Siemens

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Прадедушка ICE

    Уже в 1903 году были предприняты первые попытки создания высокоскоростного поезда. Трехфазный двигатель локомотива, построенный компанией Siemens, на испытательной трассе в Берлине сумел разогнать поезд до 210 км/ч. Однако дальнейшая разработка скоростных поездов продолжилась лишь после окончания Второй мировой войны.

  • Скоростной поезд TGV

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Международная конкуренция

    Самым быстрым из рельсовых поездов остается на сегодня французский TGV. Он был запущен в эксплуатацию еще в 1981 году. Модификация под названием TGV POS в 2007 году сумела достичь скорости 574 км/ч. Однако обычная скорость движения поезда не превышает пока 320 км/ч. Поезда, построенные на базе TGV, курсируют также в Германии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и Италии.

  • Японский скоростной поезд Синкансэн

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Пионер высокоскоростного сообщения

    Еще до Франции Япония установила собственный скоростной рекорд на поезде "Синкансэн": в 1964 году к открытию Олимпийских игр в Токио был запущен первый состав, способный развивать скорость до 210 км/ч. Сегодня "Синкансэны" движутся с максимальной регулярной скоростью в 320 км/ч.

  • Проект транспортной системы Hyperloop

    Скоростные поезда в Германии и мире

    Быстрее самолетов

    Проект транспортной системы Hyperloop, где пассажирские капсулы движутся на воздушной подушке в специально построенных трубопроводах, был представлен в 2012 году американским бизнесменом Илоном Маском. Благодаря вакууму внутри герметичных труб, капсулы на электротяге могли бы развивать скорость до 1225 км/ч.

    Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов


Смотреть видео 00:44

Поезд сошел с рельсов в Испании (09.08.2016)

Контекст

Как немецкие поезда экономят энергию

Оказывать услуги пассажирам и заботиться об экологии, - машинистов поездов Deutsche Bahn обучают специальной технике "зеленого" вождения.  

Почему опаздывают поезда в пунктуальной Германии?

Пунктуальность считается одной из отличительных черт немцев. Тем не менее поезда в Германии то и дело опаздывают. DW выясняла причины.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Крушение пассажирского поезда на северо-западе Испании  

Крушение поезда под Парижем  

Реклама

Самые читаемые

Newsweek: Путин в апреле прошел курс лечения от рака  

Вся Германия - за 9 евро в месяц: главное о новом проездном билете  

Макрон: Путин совершил "историческую" ошибку в Украине  