 В Ираке задержана германская журналистка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2022

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Мир

В Ираке задержана германская журналистка

По данным dpa, в Синджаре - центре компактного проживания иракских езидов - задержана репортер из ФРГ. Посольство Германии в Багдаде находится в контакте с иракскими властями.

Патрули в Синджаре

Патрули в Синджаре (фото из архива)

Вооруженные силы Ирака задержали германскую журналистку в Синджаре - одном из центров компактного проживания иракских езидов на северо-западе страны. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщило агентство dpa со ссылкой на иракские круги безопасности. В МИД ФРГ подтвердили факт задержания.

Посольство Германии в Багдаде находится в контакте с иракскими властями и работает над получением консульского доступа к репортеру. С каким изданием она сотрудничает, не уточняется.

Курдский центр: Задержаны граждане ФРГ и Словении

По данным курдского центра по связям с общественностью Civaka Azad от 23 апреля, граждане ФРГ Марлене Ф. (Marlene F.) и Словении Матей К. (Matej K.) находятся под стражей в Багдаде. Причины задержания журналистов, имевшего место 20 апреля, не уточняются.

В центре сообщили, что репортеры ставили своей целью "задокументировать социальные условия жизни езидского общества". Сотрудников СМИ задержали на контрольно-пропускном пункте иракской армии близ Синджара. У них конфисковали телефоны и сумки и допрашивали до утра. При этом журналистам якобы угрожали иракские солдаты. По словам очевидцев, в отношении репортеров провели личный досмотр - несмотря на их возражения. Позднее, 22 апреля, задержанные были переведены в столицу Ирака.

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    Автор: Никита Баталов


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