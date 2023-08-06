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В Ираке заблокировали Telegram

Жан Рофе
5 мин. назад

Министерство коммуникации Ирака обосновало блокировку мессенджера соображениями нацбезопасности и необходимостью защиты персональных данных граждан.

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Логотип мессенджера Telegram и клавиатура ноутбука
Логотип TelegramФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Власти Ирака объявили о блокировке на территории страны мессенджера Telegram. Это решение было принято "на основании директив вышестоящих органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан", говорится в заявлении министерства коммуникации Ирака, опубликованном в воскресенье, 6 августа.

В документе отмечается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram с просьбой "сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации граждан". Однако, как утверждает ведомство, компания игнорировала эти обращения.

"Министерство коммуникации подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов", - сказано в заявлении.

Ранее Telegram полностью блокировался только в Иране и Китае. В разное время работа мессенджера временно ограничивалась в России, Беларуси, Казахстане, Афганистане, Бразилии, Индии, Индонезии.

Смотрите также:

Блокировка Telegram: как пользоваться мессенджером?

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