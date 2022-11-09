Хакеры взломали Yappy - аналог TikTok от "Газпром-медиа"

В открытом доступе оказались телефоны, имена и другие данные клиентов Yappy, сервис настаивает, что они неактуальны. Слив связывают с атакой "проукраинских хакеров".

В открытом доступе оказались данные более 2,6 млн пользователей сервиса вертикальных видео Yappy - российского аналога TikTok от "Газпром-медиа". Сообщения об этом начали появляться в Telegram-каналах, в том числе Data1eaks и in2security , вечером во вторник, 8 ноября. Факт утечки подтвердил неназванный источник газеты "Коммерсант" .

По сведениям канала "Утечки информации", четыре опубликованных текстовых файла содержат телефоны, имена, фамилии, адреса электронной почты и другие личные данные клиентов Yappy, полученные 19 июля.

В пресс-службе Yappy заявили, что не собирают персональные данные клиентов, пишет государственное агентство РИА "Новости". По словам представителя сервиса, Yappy в последнее время сталкивается с хакерскими атаками, а в сеть выложены неактуальные файлы с обезличенной информацией. Data1eaks уточняет, что за взломом Yappy стоят "проукраинские хакеры".

Издание "Агентство" сопоставило контакты актрисы Анны Хилькевич, обнаруженные в слитой базе, и пришло к выводу, что они совпадают с данными из других утечек.

Владелец бота "Глаз бога" для поиска по фото Евгений Антипов предположил, что хакеры могли получить доступ к данным через аккаунт администратора Yappy. "В других, сторонних утечках можно найти корпоративную почту жертвы, как правило, она является логином. Там же - пароль. Если все совпадает, то злоумышленник заходит в систему под видом администратора и просто выгружает данные", - цитирует Антипова "Коммерсант".

"Отечественный TikTok" Yappy был запущен в ноябре 2021 года на основе приложения "Я молодец", созданного при поддержке фонда "Иннопрактика", которым управляет дочь Путина Катерина Тихонова. Журналисты-расследователи "Агентства" и "Важных историй" рассказывали о кампании по импортозамещению интернет-сервисов, которую российские власти развернули на фоне давления на Google.

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