В Индонезии за внебрачный секс будет грозить тюрьма

Парламент страны принял поправки в уголовный кодекс, которые запрещают внебрачный секс, богохульство и клевету на власти. Донести на любовников смогут их супруги или родители.

Парламент Индонезии во вторник, 6 декабря, принял закон, вносящий в уголовный кодекс страны поправки, которые объявляют вне закона внебрачный секс - как для граждан страны, так и для иностранцев на территории Индонезии, сообщает агентство AP. Кроме того, теми же поправками запрещены пропаганда противозачаточных средств и "клевета" на президента и органы власти.

Неженатым парам запрещено будет проживать вместе и заниматься сексом - внебрачная связь будет караться до 9 месяцев заключения, а сообщить органам о ней смогут как законные супруги, так и родители любовников.

Кроме того, вводится наказание за богохульство и вероотступничество - впервые в новейшей истории страны станет незаконно быть неверующим. Индонезия официально признает шесть религий: ислам, протестантизм, католицизм, индуизм, буддизм и конфуцианство. Отклонение от их принципов будет наказываться.

В то же время депутаты отклонили поправку, которая предусматривала наказание за секс представителей ЛГБТ-сообщества. На переход к новому уголовному кодексу отведено три года. Поправки должен подписать президент Джоко Видодо.

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