  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Бракосочетание в Индонезии
Бракосочетание в ИндонезииФото: Hariandi Hafid/Zuma/IMAGO
ПолитикаИндонезия

В Индонезии за внебрачный секс будет грозить тюрьма

Дмитрий Вачедин
55 мин. назад

Парламент страны принял поправки в уголовный кодекс, которые запрещают внебрачный секс, богохульство и клевету на власти. Донести на любовников смогут их супруги или родители.

https://p.dw.com/p/4KYHg

Парламент Индонезии во вторник, 6 декабря, принял закон, вносящий в уголовный кодекс страны поправки, которые объявляют вне закона внебрачный секс - как для граждан страны, так и для иностранцев на территории Индонезии, сообщает агентство AP. Кроме того, теми же поправками запрещены пропаганда противозачаточных средств и "клевета" на президента и органы власти.

Неженатым парам запрещено будет проживать вместе и заниматься сексом - внебрачная связь будет караться до 9 месяцев заключения, а сообщить органам о ней смогут как законные супруги, так и родители любовников.

Кроме того, вводится наказание за богохульство и вероотступничество - впервые в новейшей истории страны станет незаконно быть неверующим. Индонезия официально признает шесть религий: ислам, протестантизм, католицизм, индуизм, буддизм и конфуцианство. Отклонение от их принципов будет наказываться.

В то же время депутаты отклонили поправку, которая предусматривала наказание за секс представителей ЛГБТ-сообщества. На переход к новому уголовному кодексу отведено три года. Поправки должен подписать президент Джоко Видодо.

Смотрите также:

Почему на Бали нет туристов

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Остров мечты Бали ждет иностранных туристов (22.12.2021)

Остров мечты Бали ждет иностранных туристов (22.12.2021)

Жители индонезийского острова Бали зависят от туризма, который составляет 60 процентов ВВП. Но, несмотря на частичное снятие ограничений на въезд иностранных туристов, зарубежные гости приезжать на остров не торопятся. Как в Индонезии намерены решать эту проблему?
Туризм22 декабря 2021 г.02:27 мин.
external

В Индонезии произошло мощное землетрясение

В Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло утром 7 декабря у берегов Суматры. Погибли более 90 человек. Число жертв растет. Разрушены многие дома и храмы.
Политика7 декабря 2016 г.00:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр финансов Германии Кристиан Линднер

Венгрия наложила вето в ЕС на пакет помощи Украине

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Президент Франции Эмманюэль Макрон" говорит в рупор в цветах французского флага: "Предлагаю гарантии безопасности" - карикатура DW

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Политика22 мин. назад
Тумсо Абдурахманов, фото из архива

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Политика21 ч. назад
external

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Общество21 ч. назад14:23 мин.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Политика24 ч. назад60:01 мин.
Студия телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

СМИ24 мин. назад
Российские ракеты в небе, вид из Харькова

Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Политика19 ч. назад
На главную страницу