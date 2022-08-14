 В ходе пожара в церкви в Египте погибли свыше 40 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В ходе пожара в церкви в Египте погибли свыше 40 человек

Из-за пожара в приходе Коптской православной церкви в Египте погиб минимум 41 человек, 14 ранены. Власти пообещали помощь семьям погибших и пострадавшим.

Пожар в церкви в Гизе

Пожар в церкви в Гизе, 14 августа 2022 года

В результате пожара в приходе Коптской православной церкви в рабочем квартале города Гиза в Египте погиб минимум 41 человек, 14 получили ранения. Как сообщил в воскресенье, 14 августа, коптский портал "Ватани", правительство выплатит 50 000 египетских фунтов (около 2500 евро) семьям, потерявшим отца, и 25 000 фунтов (около 1250 евро) в случае смерти другого члена семьи.

Раненые получат поддержку в размере 5 000 фунтов (около 250 евро). Кроме того, для семей, потерявших кормильца, предусмотрена ежемесячная пенсия.

По предварительным данным, возгорание произошло в системе вентиляции здания. На момент ЧП в нем находились около 5000 человек, и велось богослужение. По словам очевидцев, пожар привел к массовой панике. Как отмечает "Ватани", среди погибших - священник общины.

Президент Египта сообщил о мобилизации экстренных служб

Предстоятель Коптской православной церкви, папа Александрийский и патриарх Престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке Феодор (Тавадрос) II уже выразил соболезнования в связи с "причинившим боль происшествием".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Facebook сообщил, что все государственные силы мобилизованы для обеспечения необходимого реагирования. Для тушения возгорания и оказания медпомощи пострадавшим было задействовано 15 пожарных расчетов и множество машин скорой помощи. Ас-Сиси уже пообщался по телефону с Феодором II.

Христианское меньшинство в Египте

Коптская церковь относится к группе Древневосточных церквей, отличающихся от православных церквей византийской традиции элементами обряда и вероучения. Христианское меньшинство в Египте составляет около 10 процентов населения и насчитывает примерно девять миллионов человек. В Египте происходят регулярные нападения на церкви, а также теракты в отношении христиан.

Смотрите также:

  • Пожар в лагере для беженцев Мориа на острове Лесбос

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Два пожара за сутки полностью уничтожили лагерь

    На греческом острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в стране лагерь для беженцев Мориа. В результате первого возгорания в ночь со вторника на среду лагерь сильно пострадал, последовавший за ним второй пожар окончательно уничтожил лагерь.

  • Беженцы идут по дороге вдоль горящего лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Причиной пожара могли стать поджоги

    По некоторым сообщениям, причиной возгораний могли стать поджоги, хотя доказательств этому нет. Пожару предшествовали беспорядки среди беженцев в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом. Некоторые мигранты обвиняют в поджоге местных жителей: отношения между беженцами и населением острова давно были напряженными.

  • На руинах лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Погибших и пострадавших нет

    К утру среды пожар в основном был потушен. Вице-губернатор Лесбоса в интервью местной радиостанции заявил, что лагерь сгорел дотла. Погибших и пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом.

  • Сгоревшие палатки лагеря Мориа наутро после пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    "Пятно позора" на теле Европы

    Созданный в 2015 году лагерь для беженцев Мориа изначально был рассчитан на 2800 человек. Однако он был переполнен уже на протяжении нескольких лет. До пожара там проживали около 12 600 беженцев. Правозащитники неоднократно критиковали условия жизни в лагере, называя его "пятном позора" на теле Европы.

  • Беженцы лежат на одеялах и сумках на земле под открытым небом

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Без крова в Европе

    По данным местного новостного портала Lesvospost, более 3000 палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем. По официальным данным, без крыши над головой остались более 3,5 тысячи человек.

  • Беженцы из сгоревшего лагеря спят на дороге

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Местные жители требуют немедленной эвакуации беженцев

    Ситуация на острове Лесбос накаляется. Сотни беженцев пытаются найти укрытие в полях и оливковых рощах вокруг сгоревшего лагеря. Местные жители требуют немедленной эвакуации мигрантов и протестуют против их пребывания на острове. Их недоверие и страх усиливаются сообщениями о том, что накануне пожара в лагере были зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусом.

  • Беженцы спасаются от пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение

    Часть беженцев решено разместить на двух военных кораблях греческого флота, которые прибудут к Лесбосу 10 сентября, и на пришвартованном у берега острова пароме. Местные власти сообщили, что в ближайшем времени на месте сгоревшего лагеря планируется возвести палаточный городок. На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение на ближайшие четыре месяца.

  • 400 детей из лагеря Мориа переправляют самолетом с острова на материковую часть Греции

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    400 детей из лагеря Мориа переправлены на материк

    После пожара комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной переправы на материк и дальнейшего размещения 400 детей и подростков из лагеря, находившихся без сопровождения взрослых.

  • Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Хайко Мас: "Пожар в лагере беженцев - гуманитарная катастрофа"

    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и призвал страны ЕС принять пострадавших от пожара. Ряд федеральных земель ФРГ выразили готовность разместить мигрантов с Лесбоса, но глава МВД Хорст Зеехофер отметил, что вначале министерство должно утвердить программу приема беженцев, и вновь подчеркнул, что они должны быть распределены по всем странам-членам ЕС.

  • Участники демонстрации в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Жители Германии требуют принять беженцев с Лесбоса

    В столице Германии и других крупных городах страны 9 сентября прошли демонстрации, участники которых призвали власти ФРГ и Евросоюза немедленно эвакуировать мигрантов с греческого острова Лесбос и из лагерей на других греческих островах и разместить их в странах ЕС.

  • Участники акции солидарности с беженцами в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Акции солидарности с беженцами прошли в ряде городов Германии

    По данным полиции, в Берлине в демонстрации солидарности с беженцами приняли участие около трех тысяч человек, в Лейпциге - 1800, в Гамбурге больше 1200, во Франкфурте-на-Майне - примерно 300 человек.

    Автор: Марина Барановская


Последствия катастрофических пожаров в Греции. Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлин в огне: почему в столице Германии рвутся снаряды? DW Новости  

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"  

Реклама

Самые читаемые

171-й день войны России против Украины: главные события  

Зеленский: Каждый солдат РФ, стреляющий по ЗАЭС или прикрывающийся ЗАЭС, - мишень  

США указали Индии на нарушение эмбарго на российскую нефть  