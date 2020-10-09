В Хабаровске 15-ую субботу подряд прошла акция в поддержку Фургала

В Хабаровске 17 октября вновь прошла несогласованная субботняя акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, уже 15-ая подряд. В целом, жители города выходят на улицы в знак солидарности с Фургалом 99-й раз, отмечает интернет-издание DVhab.

Очередной субботний митинг по традиции начался около полудня по местному времени на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Городские власти сообщили, что по численности акция была аналогична той, которая состоялась неделю тому назад. Мэрия насчитала около 500 человек. В то же время представители оппозиции заявили, что в начале шествия, которое последовало сразу после митинга, было не менее 1 тыс. человек.

Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги, требовали открытого суда над Фургалом и рассмотрения дела на территории региона. О задержаниях не сообщается. В минувшую субботу силовики впервые жестко разогнали демонстрантов. По оценке местного издания DVNovosti.ru, 10 октября были задержаны десятки людей, в том числе несовершеннолетний. Один из участников митинга потерял сознание после того, как его били дубинками по голове, сообщалось о травмах и у других активистов.

Наказания для задержанных

Мэрия Хабаровска сообщила, что на минувшей неделе суд рассмотрел 40 материалов в отношении участников и организаторов несанкционированных публичных мероприятий, при этом некоторые из них были привлечены к административной ответственности - арестам, штрафам и обязательным работам.

В Хабаровском крае с 16 октября действуют ограничения по коронавирусу, в числе которых - запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Дело Сергея Фургала

В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора Хабаровского края известный предприниматель Сергей Фургал с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта.

О задержании Сергея Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат российской Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

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