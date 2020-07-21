 В Грозном в перестрелке с боевиками погибли трое силовиков | Новости из Германии о России | DW | 13.10.2020

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Россия

В Грозном в перестрелке с боевиками погибли трое силовиков

Глава Чечни Кадыров заявил, что боевики прибыли из-за рубежа. Сообщается об уничтожении силовиками в Грозном четырех вооруженных лиц.

Чеченские силовики

Чеченские силовики

В столице Чечни Грозном в результате перестрелки во вторник, 13 октября, погибли трое сотрудников правоохранительных органов и четверо предполагаемых боевиков. Силовики потеряли убитыми полицейского и двух росгвардейцев.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил сведения о нейтрализации четырех боевиков в ходе спецоперации в Грозном. Согласно сообщению НАК, 13 октября "в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Октябрьском районе Грозного органы безопасности, спецназ Росгвардии и полиция обнаружили группу вооруженных бандитов. Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Засевшие в частном доме боевики были блокированы, на предложение сдаться властям они открыли огонь".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что убитые в Грозном боевики "прибыли в регион из-за рубежа". По утверждению Кадырова, в самой Чечне уже "давно покончили с террористическими формированиями".

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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