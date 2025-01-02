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В Госдуме РФ призвали запретить оккультизм в СМИ

Виталий Кропман
2 января 2025 г.

Вице-спикер Госдумы РФ считает, что вместо распространения лженауки СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, а также достижениями науки и культуры.

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Фрагмент астрологической карты
Фото: Paolo Gallo/Zoonar/picture alliance

Российским СМИ необходимо запретить транслировать предсказанияастрологов и гадалок. Об этом заявил в интервью государственному агентству РИА "Новости" в среду, 2 января, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, "такие материалы зачастую преподносятся как развлекательный или нейтральный контент, но, по сути, они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки". В Египте национальная организация телерадиовещания запретила гостелеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других "экспертов" псевдонаучной сферы, и Россия тоже "может перенять этот подход", - уверен Чернышов.

Вице-спикер Госдумы считает, что вместо магии и суеверий российские СМИ должны быть "заполнены" образовательными проектами, историями успеха, а также достижениями науки и культуры. Он пообещал направить соответствующие обращения руководству крупнейших изданий и призвал дать "правовую оценку" деятельности магов и экстрасенсов.

Война усилила интерес к эзотерике

После начала войны в Украине у россиян повысился интерес к эзотерике, в том числе к онлайн-курсам. Люди ищут опору в разнообразных духовных и светских практиках в кризисные периоды, заявила соосновательница онлайн-школы "Психодемия" Мария Данина.

По данным российского интернет-портала Yota, в январе–августе 2024 года жители России стали чаще интересоваться эзотерическими практиками. В частности, прирост интернет-трафика на эзотерических ресурсах составил 38 процентов к 2023 году, а общее время, проведенное на них, увеличилось на 19%. Самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет и люди в возрасте 14-20 лет. Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36-45 лет, а гороскопы и натальные карты - аудитории 26-35 лет.

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