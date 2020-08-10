 В Гонконге вышел под залог оппозиционный медиамагнат Джимми Лай | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2020

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Мир

В Гонконге вышел под залог оппозиционный медиамагнат Джимми Лай

Один из инициаторов протестного движения в Гонконге провел под стражей более 40 часов и был освобожден под залог в 32 тысячи евро. На тех же условиях освободили других активистов.

Оппозиционер Джимми Лай в Мерседесе покидает отделение полиции в Гонконге

Джимми Лай (справа от водителя) покидает отделение полиции в Гонконге

Оппозиционный бизнесмен и издатель, один из организаторов протестного движения в Гонконге, медимагнат Джимми Лай был освобожден под залог  около 32 тысячи евро в пересчете с гонконгских долларов. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post в ночь на среду, 12 августа.

На выходе из полицейского участка, где 71-летний Лай провел более 40 часов, его встречали десятки сторонников демократического движения Гонконга. Помимо залога, Лаю пришлось заплатить и дополнительный гарантийный платеж, сумма которого не уточняется. На тех же условиях был освобожден и ряд других активистов.

Арест Джимми Лая и международные протесты

 

Джимми Лай  и еще семеро мужчин в возрасте от 39 до 72 лет были арестованы в Гонконге 10 августа по подозрению в нарушении нового закона о безопасности в ходе единой полицейской операции. Медиамагната обвиняют в "сговоре с иностранным государством, произнесении крамольных речей и мошенническом заговоре". Среди арестованных - два сына Лая и два топ-менеджера возглавляемой им корпорации Next Digital. Это была крупнейшая операция такого рода после вступления в силу 30 июня закона о национальной безопасности Гонконга. За его нарушение может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

Арест оппозиционного издателя осудил Евросоюз , в США заявили о поддержке Лая, международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала прекратить преследования журналистов в Гонконге.

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    Автор: Свен Тёнигес


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