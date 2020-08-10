 Евросоюз осудил арест оппозиционного медиамагната в Гонконге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2020

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Мир

Евросоюз осудил арест оппозиционного медиамагната в Гонконге

В Гонконге был арестован один из организаторов протестного движения - издатель Джимми Лай. Ему вменяют в вину сговор с иностранным государством, произнесение крамольных речей и мошеннический заговор.

Арест медиамагната Джимми Лая

Арест медиамагната Джимми Лая

Арест китайскими властями одного из инициаторов протестного движения Гонконге, медиамагната Джимми Лая вызвал озабоченность Евросоюза. "Недавние аресты Джимми Лая, членов его семьи и других лиц, а также налет на офисы газеты Apple Daily по обвинению в сговоре с иностранными силами еще больше усиливают опасения, что Закон о национальной безопасности используется для подавления свободы слова и свободы СМИ в Гонконге", - заявил спикер верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в понедельник, 10 августа. В Брюсселе напомнили Пекину об обязанности соблюдать права и свободы человека.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) резко осудила арест оппозиционного бизнесмена. Действия властей являются тревожной демонстрацией того, как власти Гонконга используют Закон о национальной безопасности против свободы, заявил глава восточно-азиатского отделения Amnesty International Николас Беквелин. Он призвал прекратить преследования журналистов в Гонконге.

Медиамагнату Лаю грозит долгое заключение

Полиция Гонконга заявила в понедельник, что арестовала Джимми Лая  и еще семерых мужчин в возрасте от 39 до 72 лет по подозрению в нарушении нового закона о безопасности, добавив, что возможны дальнейшие аресты.  Медиамагната обвиняют в "сговоре с иностранным государством, произнесении крамольных речей и мошенническом заговоре". Среди арестованных - два сына Лая и два топ-менеджера возглавляемой им корпорации Next Digital. Один из помощников Лая, Марк Саймон, в настоящее время находится за границей и объявлен полицией в розыск. В ходе задержания 71-летнего Джимми Лая полицейские обыскали офисы его газеты Apple Daily.

Джимми Лая считают одним из самых видных демократических активистов Гонконга. В его газете регулярно публиковались материалы с критикой, как политики Пекина, так и действий гонконгских властей. В китайских СМИ на него возлагалась вина за организацию протестов в Гонконге.

Принятый в Китае Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу 30 июня. В соответствии с ним, различные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного, предусмотрены за такие преступления, как сепаратистская деятельность, выступления против государственной власти, терроризм и сговор с иностранными силами, направленный на подрыв национальной безопасности.

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    Автор: Свен Тёнигес


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