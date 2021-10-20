В Германии восстанавливают популяцию балтийского осетра (фото)

Бранденбург ● Миниатюрный балтийский осетр (официальное название - атлантический осетр) лежит на ладони ученого Института экологии пресных вод и рыболовства имени Лейбница (IGB). В течение суток в реку Одер на востоке Германии выпустили около 2000 мальков балтийского осетра, которые были выведены и выращены в федеральных землях Бранденбург и Мекленбург - Передняя Померания. Они используются для создания основы долгосрочной самоподдерживающейся популяции на Одере.

Ученые Германии и других прибалтийских стран уже полтора десятка лет совместно работают над тем, чтобы вернуть осетра в крупные притоки Балтийского моря, выпуская мальков во впадающие в Балтику реки. 100 лет назад в Балтийском море находились нерестилища взрослых рыб, которые могут вырастать до 5 метров в длину и весить до 800 килограммов. Балтийский (или атлантический) осетр, обитавший в Балтийском и Северном морях, у европейского побережья Атлантики, в Адриатическом море, в западной и южной частях Черного моря, - самый крупный представитель рода осетровых в Евразии. Крупнее его только белый осетр, обитающий у тихоокеанского побережья Северной Америки.

За период с 2006 года в Одер были выпущены 2,4 миллиона мальков балтийского осетра. Возродить популяцию крайне сложно. Дело в том, что способность к репродукции у самцов осетров появляется в возрасте 10-12 лет, а у самок - в возрасте 14-18 лет. Так что первый нерест осетров, выпущенных 15 лет назад, ожидается в 2021 году. Финансовая и техническая поддержка программы реинтродукции в Бранденбурге осуществляется министерством сельского хозяйства, окружающей среды и защиты климата Бранденбурга (MLUK) на дотации Европейского морского и рыболовного фонда (EMFF).

На этом фото ученые и экологи рассказывают бранденбургским школьникам о проекте по возрождению ценной рыбы в Балтийском море и демонстрируют им муляж взрослой особи осетра. Причем это не самый крупный образец. Рыба может достигать куда бóльших размеров.

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