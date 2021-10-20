В Германии восстанавливают популяцию балтийского осетра (фото)

Бранденбург ● Миниатюрный балтийский осетр (официальное название - атлантический осетр) лежит на ладони ученого Института экологии пресных вод и рыболовства имени Лейбница (IGB). В течение суток в реку Одер на востоке Германии выпустили около 2000 мальков балтийского осетра, которые были выведены и выращены в федеральных землях Бранденбург и Мекленбург - Передняя Померания. Они используются для создания основы долгосрочной самоподдерживающейся популяции на Одере.
Ученые Германии и других прибалтийских стран уже полтора десятка лет совместно работают над тем, чтобы вернуть осетра в крупные притоки Балтийского моря, выпуская мальков во впадающие в Балтику реки. 100 лет назад в Балтийском море находились нерестилища взрослых рыб, которые могут вырастать до 5 метров в длину и весить до 800 килограммов. Балтийский (или атлантический) осетр, обитавший в Балтийском и Северном морях, у европейского побережья Атлантики, в Адриатическом море, в западной и южной частях Черного моря, - самый крупный представитель рода осетровых в Евразии. Крупнее его только белый осетр, обитающий у тихоокеанского побережья Северной Америки.
За период с 2006 года в Одер были выпущены 2,4 миллиона мальков балтийского осетра. Возродить популяцию крайне сложно. Дело в том, что способность к репродукции у самцов осетров появляется в возрасте 10-12 лет, а у самок - в возрасте 14-18 лет. Так что первый нерест осетров, выпущенных 15 лет назад, ожидается в 2021 году. Финансовая и техническая поддержка программы реинтродукции в Бранденбурге осуществляется министерством сельского хозяйства, окружающей среды и защиты климата Бранденбурга (MLUK) на дотации Европейского морского и рыболовного фонда (EMFF).
На этом фото ученые и экологи рассказывают бранденбургским школьникам о проекте по возрождению ценной рыбы в Балтийском море и демонстрируют им муляж взрослой особи осетра. Причем это не самый крупный образец. Рыба может достигать куда бóльших размеров.
Смотрите нашу галерею с изображениями животных, которых на Земле больше нет:
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Животные, которых, наверное, больше нет
Летучая белка Намдапха
У индийской летучей белки Намдапха красивый рыжий мех и пушистый хвост. Сплошная перепонка соединяет задние и передние конечности и позволяет белке хорошо держаться в воздухе. В последний раз летучую белку видели в 1981 году. Так ее изобразил немецкий художник Алексис Рокман.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Гигантская фернандинская черепаха
Эта гигантская черепаха должна обитать на Галапагосских островах в Тихом океане, конкретнее - на острове Фернандина. На ее существование указывают, например, обглоданные кактусовые листья. Но вообще вид известен по единственному самцу, найденному участниками научной экспедиции в далеком 1906 году.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Гигантская пчела Уоллеса
Эту гигантскую пчелу, считающуюся самой крупной в мире, называют пчелой Уоллеса. Она была обнаружена и описана в Индонезии британским натуралистом, путешественником, географом и антропологом Альфредом Уоллесом в 1859 году. В последний раз эту пчелу видели в 1981 году.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Акула Пондичерри
Эту двухметровую ночную акулу назвали так потому, что ее первые экземпляры были пойманы в XIX веке в индийской провинции Пондичерри. Ее видели также у побережья Омана, Вьетнама, Индонезии. В последний раз экземпляр акулы Пондичерри попал в руки людей в 1979 году.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Новозеландская летучая мышь
Место обитания этого вида – Новая Зеландия и остров Стюарт. Новозеландские летучие мыши – единственные летучие мыши, ведущие наземный образ жизни. Их кожистые летательные перепонки вдоль боков тела и конечностей образуют складки, в которые сложенные крылья укладываются, как в футляры. В последний раз этих животных видели в 1967 году. Как полагают ученые, причина их исчезновения – нашествие крыс.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Мексиканский кролик
Это животное преимущественно ведет ночной образ жизни и обитает в центральных и юго-западных районах Мексики. Живет в лесах. В последний раз мексиканский кролик был замечен, однако, в XIX веке.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Жаба-ателоп
Этих ярко окрашенных бесхвостых земноводных из семейства жаб удалось сфотографировать. Они называются ателопы, или арлекины и живут (или жили?) в высокогорных лесах Венесуэлы, где в последний раз были замечены в 1990 году. Но уже тогда ареал их обитания составлял лишь 10 квадратных километров.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Гималайская куропатка
Гималайская куропатка – представитель рода фазановых. Длина тела самца – 25 сантиметров, самки – намного меньше. Она была широко распространена в Гималаях, на северо-западе Индии, но в последний раз была замечена там в 1876 году. Однако ученые надеются, что эти птицы еще существуют. Дело в том, что они не любят летать, предпочитают держаться в густом подлеске и в глаза не бросаются.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Морской конек-минотавр
Это карликовое морское животное размером не больше 5 сантиметров – загадка для ученых. В их руки попали лишь четыре экземпляра коньков-минотавров, выловленных рыбаками в период с 1927 по 1981 годы в Индийском океане, к югу от Австралии.
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Животные, которых, наверное, больше нет
Растение-хищник непентес
А это уже не животное, а растение, которого, возможно, тоже уже нет. Непентес (или кувшиночник) вида Nepenthes mollis -– насекомоядное растение-хищник, Единственный высушенный экземпляр его хранится в гербарии Ботанического сада индонезийского города Богор. Он был найден на индонезийском острове Калимантан на высоте около 1500 метров над уровнем моря.
Автор: Бригитте Остерат, Наталия Королева