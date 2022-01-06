В Германии уменьшилось доверие жителей к России и выросло - к США

В Германии значительно упало доверие жителей страны к России, свидетельствуют опубликованные в четверг, 6 января, результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, которое по заказу общественно-правового телеканала ARD и издания Die Welt провел берлинский институт Infratest dimap.

Лишь каждый шестой житель Германии (17 процентов опрошенных) по-прежнему считает Россию надежным партнером. Это на 11 процентных пунктов меньше по сравнению с результатами аналогичного опроса 2019 года. Украину надежным партнером считают почти в два раза больше респондентов (30 процентов).

Еще ниже упали показатели у Китая - ему теперь доверяет даже меньше, чем каждый десятый опрошенный (7 процентов - на 21 процентный пункт меньше 2019-го).

Выросло доверие немцев к США

На этом фоне заметно улучшилось отношение к США после того, как там пришел к власти президент Джо Байден. Америку сейчас снова считает надежным партнером ФРГ каждый шестой из десяти опрошенных или 56 процентов, что на 37 процентных пунктов выше показателей 2019 года и в целом сравнимо с тем, как немцы относились к США в конце правления Барака Обамы.

Аналогичный опрос 2017 года показал, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа лишь 22 процента немцев стали считать, что Вашингтон заслуживает доверия в качестве партнера Берлина.

Среди европейских стран наибольшим доверием немцев в настоящее время пользуется Франция (81 процент). Показатели Великобритании хотя и выросли по сравнению с 2019 годом на девять процентных пунктов и достигли 46 процентов, все равно находятся ниже, чем до "Брекзита".

Смотрите также:

Кому доверяют россияне (фотогалерея) Пожарные и спасетели МЧС в рейтинге доверия - на первом месте. Им доверяют 89 процентов жителей России. Похожий результат вышел и во многих других странах, в том числе и в Германии.

Кому доверяют россияне (фотогалерея) На втором месте оказались педагоги: им россияне доверяют чууть больше, чем немцы (86 и 82 процентов соответственно).

Кому доверяют россияне (фотогалерея) С незначительным отрывом от учителей отстает медперсонал и санитары скорой помощи. Им в России доверяют гораздо больше, чем врачам, которые заняли лишь 11-ю строчку.

Кому доверяют россияне (фотогалерея) С большим уважением жители России относятся к солдатам. Им доверяют почти 83 процента. Для сравнения: в Германии доверие к этой группе профессионалов испытывают всего 66 процентов. Зато что касается веры в добросовестность полицейских, то ситуация здесь противоположная: немцы им доверяют гораздо больше, чем россияне (82 и 55 процентов соответственно).

Кому доверяют россияне (фотогалерея) В пятерку профессий, пользующихся доверием у россиян, попали ремесленники (столяры, маляры, сантехники и другие) и архитекторы. Им доверяют почти 77 процентов опрошенных. Примерно такое же отношение к этим специалистам и у немцев.

Кому доверяют россияне (фотогалерея) Гораздо больше, чем в Германии (42 процента), в России (72 процента) доверяют спортсменам. Оговоримся: опрос проводился в 2015 году - до скандала с допингом. Высокое доверие у россиян и к священнослужителям - около 72 процентов опрошенных высказались за них.

Кому доверяют россияне (фотогалерея) В нижней части рейтинга доверия в России оказались банкиры (42 процента), предприниматели (37 процентов), страховые агенты (33 процента) и специалисты по рекламе (32 процента).

Кому доверяют россияне (фотогалерея) Настоящий кризис доверия в России, если верить результатам опроса GfK, испытывают политики. Они оказались последними в списке из 32 профессий, упомянутых в опросе GfK. Лишь треть россиян не сомневаются в их честности. Автор: Татьяна Вайнман

