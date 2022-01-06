В Германии уменьшилось доверие жителей к России и выросло - к США

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Лишь каждый шестой респондент считает РФ надежным партнером ФРГ, свидетельствует опрос Deutschlandtrend. Зато доверие немцев к США заметно улучшилось и сравнимо с периодом правления Барака Обамы.
В Германии значительно упало доверие жителей страны к России, свидетельствуют опубликованные в четверг, 6 января, результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, которое по заказу общественно-правового телеканала ARD и издания Die Welt провел берлинский институт Infratest dimap.
Лишь каждый шестой житель Германии (17 процентов опрошенных) по-прежнему считает Россию надежным партнером. Это на 11 процентных пунктов меньше по сравнению с результатами аналогичного опроса 2019 года. Украину надежным партнером считают почти в два раза больше респондентов (30 процентов).
Еще ниже упали показатели у Китая - ему теперь доверяет даже меньше, чем каждый десятый опрошенный (7 процентов - на 21 процентный пункт меньше 2019-го).
На этом фоне заметно улучшилось отношение к США после того, как там пришел к власти президент Джо Байден. Америку сейчас снова считает надежным партнером ФРГ каждый шестой из десяти опрошенных или 56 процентов, что на 37 процентных пунктов выше показателей 2019 года и в целом сравнимо с тем, как немцы относились к США в конце правления Барака Обамы.
Аналогичный опрос 2017 года показал, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа лишь 22 процента немцев стали считать, что Вашингтон заслуживает доверия в качестве партнера Берлина.
Среди европейских стран наибольшим доверием немцев в настоящее время пользуется Франция (81 процент). Показатели Великобритании хотя и выросли по сравнению с 2019 годом на девять процентных пунктов и достигли 46 процентов, все равно находятся ниже, чем до "Брекзита".
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