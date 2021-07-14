Полиция Германии провела обыски у предполагаемых исламистов

В ряде городов федеральной земли Гессен на западе Германии прошли обыски в 10 жилых помещениях, вызванные подозрением в поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили в среду, 14 июля, прокуратура Франкфурта-на-Майне и земельное ведомство по уголовным делам. По их данным, в отношении десяти человек начато расследование, связанное с возможным финансированием ИГ и подготовкой тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Среди подозреваемых - две женщины и восемь мужчин в возрасте от 21 до 50 лет с германским, косовским, афганским и турецким гражданством. По данным следствия, они делали денежные пожертвования "Исламскому государству" в Сирии, а также готовили теракт.

В обысках участвовали более 100 полицейских в шести городах, включая Дармштадт, Эшенбург и Кассель. Поскольку один из подозреваемых ранее уехал в Швейцарию, в полицейской акции участвовали и швейцарские органы безопасности. В ходе обысков были конфискованы наличные деньги и электронные носители информации, сообщила прокуратура.

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