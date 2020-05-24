 В Германию вернулись 350 исламистов из Сирии и Ирака | Новости из Германии о Германии | DW | 15.08.2020

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Германия

В Германию вернулись 350 исламистов из Сирии и Ирака

Многие из вернувшихся в Германию исламистов представляют серьезную опасность, заявил представитель МВД Северного Рейна - Вестфалии.

Один из ранее вернувшихся боевиков ИГ в суде в Дюссельдорфе

По данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), в Германию из Сирии и Ирака вернулись около 350 немецких исламистов из Сирии и Ирака. "Имеются данные по более чем 100 возвращенцам, согласно которым они активно участвовали в боях в Сирии или Ираке либо проходили соответствующую подготовку", - заявила представитель ведомства в интервью дюссельдорфской газете Rheinische Post, опубликованном в субботу, 15 августа.

Кроме того, по данным BKA, большое число исламистов из ФРГ погибли в ходе военных действий. "Есть свидетельства, указывающие на то, что в Сирии и Ираке погибли более 260 лиц, из них более 80 были оценены как представляющие опасность", - отметила далее собеседница издания.

В ФРГ могут вернуться еще 110 исламистов

Между тем, по информации представителя МВД Северного Рейна - Вестфалии, многие из вернувшихся в Германию исламистов представляют серьезную опасность. Эти люди обучены обращению с оружием и имеют опыт участия в боевых действиях, отметил он в интервью Rheinische Post. Кроме того, они взяли на вооружение идеологию готовых к насилию исламистов и глубоко презирают западный образ жизни, добавил представитель земельного МВД.

По данным Федерального ведомства по охране конституции, в Германию могут вернуться еще 110 человек, находящиеся в контролируемых террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) районах и имеющие отношение к федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

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    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

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    Женщины с оружием против "Исламского государства"

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    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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