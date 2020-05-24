В Германию вернулись 350 исламистов из Сирии и Ирака

По данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), в Германию из Сирии и Ирака вернулись около 350 немецких исламистов из Сирии и Ирака. "Имеются данные по более чем 100 возвращенцам, согласно которым они активно участвовали в боях в Сирии или Ираке либо проходили соответствующую подготовку", - заявила представитель ведомства в интервью дюссельдорфской газете Rheinische Post, опубликованном в субботу, 15 августа.

Кроме того, по данным BKA, большое число исламистов из ФРГ погибли в ходе военных действий. "Есть свидетельства, указывающие на то, что в Сирии и Ираке погибли более 260 лиц, из них более 80 были оценены как представляющие опасность", - отметила далее собеседница издания.

В ФРГ могут вернуться еще 110 исламистов

Между тем, по информации представителя МВД Северного Рейна - Вестфалии, многие из вернувшихся в Германию исламистов представляют серьезную опасность. Эти люди обучены обращению с оружием и имеют опыт участия в боевых действиях, отметил он в интервью Rheinische Post. Кроме того, они взяли на вооружение идеологию готовых к насилию исламистов и глубоко презирают западный образ жизни, добавил представитель земельного МВД.

По данным Федерального ведомства по охране конституции, в Германию могут вернуться еще 110 человек, находящиеся в контролируемых террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) районах и имеющие отношение к федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Смотрите также:

Женщины с оружием против "Исламского государства" Наблюдение за врагом Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

Женщины с оружием против "Исламского государства" В авангарде сопротивления Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Четкая видимость Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Верный спутник Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" В поисках убежища Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Травма на всю жизнь Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

Женщины с оружием против "Исламского государства" После сражения Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Дружба как символ победы Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Борьба за свободу Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы. Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова

