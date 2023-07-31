В Германии профсоюзы полиции требуют контроля на границах

Главу МВД ФРГ Нэнси Фезер призывают запросить у ЕС санкции на введение контроля на границах с Чехией и Польшей. На границе с Австрией в прошлом году удалось не допустить въезда в Германию 15 тысяч нелегалов.

В Германии представители обоих крупнейших профсоюзов полиции призвали министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) запросить у Евросоюза разрешение на установление контроля на границах Германии с Польшей и Чехией. "Насущно необходимо, наконец, изменить правовой статус федеральной полиции на границах с Польшей и Чехией", - заявил председатель подразделения федеральной полиции при профсоюзе полиции (GdP) Андреас Роскопф (Andreas Roßkopf) в интервью газете Die Welt, обнародованном в понедельник, 31 июля.

Со своей стороны председатель профсоюза федеральной полиции DPolG Хайко Теггац (Heiko Teggatz) в интервью тому же изданию напомнил, что на границе с Австрией благодаря введенному там контролю в 2022 году удалось не допустить въезда в Германию 15 тысяч человек.

Сдерживающий эффект контроля

По словам Теггаца, введение контроля также и на границах с Чехией и Польшей вызовет "сдерживающую цепную реакцию" - к примеру, для Чехии это станет сигналом о необходимости более тщательного контроля на границах с Венгрией и Словакией. "Люди, прибывшие на германо-чешскую границу, возможно, уже пересекли четыре страны ЕС, нигде не попросив убежища", - отметил Теггатц, добавив, что это, очевидно, свидетельствует о том, что " с Шенгенским соглашением что-то не ладно".

Андреас Роскопф указал, что в настоящее время федеральная полиция Германии не имеет права выдворять людей из страны в случае нелегального пересечения ими границы ФРГ на востоке.

Для введения временного пограничного контроля внутри шенгенской зоны требуется разрешение Евросоюза. Ранее к введению контроля на границах Германии с другими странами ЕС призвал премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Райн (Boris Rhein).

Смотрите также: