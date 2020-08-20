77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом (фото)

Бремен • Осознанная минимализация личного жилищного пространства - актуальная тенденция, подкрепленная целой идеологией - движением за крошечные дома (англ. Tiny House Movement). В немецком городе Бремене на продажу сейчас выставлен, вероятно, самый старый такой крошечный жилой дом в Германии - во всяком случае, так предполагает маклер, которому поручено подыскать покупателей.
Точная дата строительства этого объекта недвижимости неизвестна, но его возраст оценивается примерно в сто лет. Первоначально он использовался в качестве хозяйственной постройки, оборудованной туалетом. Внешне выглядит пристройкой, но является все же отдельным зданием.
Эксклюзивная недвижимость в историческом центре
Площадь земельного участка, на котором расположен кирпичный домик в историческом центре Бремена в районе живописной средневековой улочки Шнор, составляет семь квадратных метров, жилая площадь вместе с душем и туалетом - четыре квадратных метра.
Домик - один, желающих - много
Как сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на маклера, в домике есть туалет, душ, электрическая плита и ниша для кровати, а на крыше оборудована терраса. Интерес к объявлению, первым на которое обратила внимание газета Bild, уже проявило около 80 потенциальных покупателей, которые хотят использовать мини-здание в разных целях - сдавать туристам, оборудовать ателье художника или даже открыть ветеринарный кабинет. Выбор будет сделан в ближайшие недели.
Почему этот необычный объект недвижимости выставлен на продажу по такой приметной цене - 77777 евро плюс комиссионные в размере около шести процентов? По словам маклера, на ценообразование, если можно так выразиться, спонтанно повлияли два фактора: площадь участка - 7 квадратных метров и возраст нынешнего владельца - 77 лет.
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Дом-музей эмиграции
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Автор: Максим Нелюбин