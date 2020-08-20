 77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.11.2020

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По Германии

77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом (фото)

Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. Сейчас он выставлен на продажу за 77777 евро.

Крошечный дом в Бремене

Бремен • Осознанная минимализация личного жилищного пространства - актуальная тенденция, подкрепленная целой идеологией - движением за крошечные дома (англ. Tiny House Movement). В немецком городе Бремене на продажу сейчас выставлен, вероятно, самый старый такой крошечный жилой дом в Германии - во всяком случае, так предполагает маклер, которому поручено подыскать покупателей.

Точная дата строительства этого объекта недвижимости неизвестна, но его возраст оценивается примерно в сто лет. Первоначально он использовался в качестве хозяйственной постройки, оборудованной туалетом. Внешне выглядит пристройкой, но является все же отдельным зданием.

Эксклюзивная недвижимость в историческом центре

Площадь земельного участка, на котором расположен кирпичный домик в историческом центре Бремена в районе живописной средневековой улочки Шнор, составляет семь квадратных метров, жилая площадь вместе с душем и туалетом - четыре квадратных метра.

Крошечный дом в Бремене
Крошечный дом в Бремене
Крошечный дом в Бремене

Домик - один, желающих - много

Как сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на маклера, в домике есть туалет, душ, электрическая плита и ниша для кровати, а на крыше оборудована терраса. Интерес к объявлению, первым на которое обратила внимание газета Bild, уже проявило около 80 потенциальных покупателей, которые хотят использовать мини-здание в разных целях - сдавать туристам, оборудовать ателье художника или даже открыть ветеринарный кабинет. Выбор будет сделан в ближайшие недели. 

Почему этот необычный объект недвижимости выставлен на продажу по такой приметной цене - 77777 евро плюс комиссионные в размере около шести процентов? По словам маклера, на ценообразование, если можно так выразиться, спонтанно повлияли два фактора: площадь участка - 7 квадратных метров и возраст нынешнего владельца - 77 лет.

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  • Рыночная площадь, ратуша и собор

    Достопримечательности Бремена

    Бременский собор

    Буквально в двух шагах от ратуши находится Бременский кафедральный собор Святого Петра (St. Petri Dom). Храм начали возводить в XI веке, используя песчаник и кирпич. Изначально он строился в романском стиле, но за свою многовековую историю неоднократно расширялся и подвергался изменениям. Южная башня открыта для посещения. Смотровая площадка находится на почти 60-метровой высоте.

  • Старые дома в квартале Шноор

    Достопримечательности Бремена

    Квартал Шноор

    В историческом центре Бремена много уютных уголков, но одним из самых романтических считается квартал Шноор (Schnoor), в котором еще чувствуется атмосфера средневекового купеческого города. Когда-то здесь жили моряки и шкиперы торговых судов, а также находились мастерские и лавки, торговавшие корабельными снастями. Самые старые дома, сохранившиеся в этом квартале, были построены в начале XV века.

  • Улица Бёттхерштрассе

    Достопримечательности Бремена

    Улица Бёттхерштрассе

    В отличие от квартала Шноор, следующая улица на нашем пути получила свой нынешний облик в 1920-х годах. Длиной всего в сто метров, Бёттхерштрассе (Böttcherstraße) считается неформальной главной улицей Бремена и одним из его культурных центров. Дома в стиле кирпичного экспрессионизма были построены здесь по заказу кофейного барона Людвига Розелиуса - изобретателя кофе без кофеина.

  • Вид на Бремен и Везер с воздуха

    Достопримечательности Бремена

    Везер

    Все важнейшие города Ганзейского союза располагались около воды - на реках или морском побережье. Бремен находится на Везере (Weser) примерно в 70 километрах от места впадения этой реки в Северное море. Там расположен его город-спутник - портовый Бремерхафен (Bremerhaven), входящий в федеральную землю Вольный ганзейский город Бремен (Freie Hansestadt Bremen).

  • Бремерхафен в вечернее время

    Достопримечательности Бремена

    Бремерхафен

    Центральная часть Бремерхафена и старые портовые кварталы богаты достопримечательностями и впечатляют сочетанием исторических зданий и новой архитектуры. Современный грузовой терминал является самым большим контейнерным портом в Европе, а из пассажирского центра отправляются круизные лайнеры. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов.

  • Фотография из экспозиции музея

    Достопримечательности Бремена

    Дом-музей эмиграции

    В 2005 году в Бремерхафене открыли Немецкий дом-музей эмиграции (Deutsches Auswandererhaus). В 1852-1890 годах только через Новый порт, в районе которого он расположен, на поиски лучшей жизни за океан отправилось около 1,2 миллиона человек, а из всех здешних портов в общей сложности - 7,2 миллиона. Помимо постоянной выставки в музее регулярно организуют временные экспозиции.

  • Дом климата в Бремерхафене

    Достопримечательности Бремена

    "Дом климата"

    Это футуристическое здание появилось в портовом квартале Бремерхафена в 2009 году. Посетители "Дома климата" (Klimahaus) могут, не путешествуя через многочисленные часовые зоны, посетить разные зоны климатические, а также узнать много интересного, например, о последних результатах научных исследований. Ежегодно музей посещает около 600 тысяч человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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