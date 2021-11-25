В Германии откопали большую мегалитическую гробницу (фото)

Эккернфёрде • Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в конце нынешнего ноября на севере Германии - в земле Шлезвиг-Гольштейн, где посреди недавно убранного поля в коммуне Гозефельд было обнаружено захоронение, возраст которого немецкие археологи оценивают приблизительно в 5000 лет. Ученые отмечают не только очень хорошее состояние и сохранность, но и впечатляющие размеры этой большой мегалитической гробницы.
Она была найдена около города Эккернфёрде в ходе плановых работ - во время подготовки этого поля для передачи под застройку. Согласно правилам, такие участки в Германии сначала должны обследовать археологи. На этот раз усилия не были напрасными. Раскопки продлятся, предположительно, до конца года. Фермер, возделывавший землю, после находки рассказал, что в этом месте плуг постоянно за что-то цеплялся, но об исторической ценности больших камней, находившихся почти на поверхности, он не подозревал.
Археологическая находка на севере Германии. Фотографии
Возраст этой большой мегалитической гробницы - около пяти тысяч лет
Ринго Клосс показывает каменный топор, найденный на месте раскопок
Раскопки продлятся еще некоторое время - возможно, до конца декабря
На этом поле будут построены дома
Как отметил в беседе с dpa руководитель раскопок Ринго Клосс (Ringo Klooß), такие хорошо сохранившиеся гробницы эпохи позднего неолита являются большой редкостью. В ходе долгих столетий многие после обнаружения уничтожались: камни использовали в качестве строительного материала - целиком или частями, то есть валуны разбивали. Гробница находится на своем изначальном месте - только камни, стоявшие вертикально, упали и были покрыты землей.
Судя по осколкам керамики, гробница была возведена в период культуры воронковидных кубков, которая была распространена на территории Фризии, Ютландии и южном берегу Балтийского моря около 4000 - 2700 лет до нашей эры.
Еще одна находка, но другой эпохи - каменный топор из кремня - позволяет предположить, что в более поздний период гробницу очистили, то есть освободили, чтобы использовать заново, но окончательные выводы ученые сделают после завершения раскопок.
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Автор: Бренда Хаас, Татьяна Вайнман