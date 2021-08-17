В Германии начался суд по делу о передаче ГРУ чертежей бундестага

В Берлине в среду, 1 сентября, начался судебный процесс по делу 56-летнего гражданина ФРГ Йенса Ф. (Jens F.), которого обвиняют в передаче планов здания германского бундестага российской военной разведке ГРУ. В начале судебного заседания было зачитано обвинительное заключение.

Из него следует, что в 2017 году Йенс Ф., в то время состоявший в штате одной из работающих на бундестаг охранных компаний, передал сотруднику спецслужб в посольстве России в Берлине компакт-диск, на котором в формате .pdf содержались более 300 чертежей помещений в здании германского парламента. Обвиняемый, который занимался техническим обслуживанием переносных электрических приборов, используемых на объектах германского парламента, имел доступ к этим планам.



В феврале Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Йенса Ф. обвинение в тайной агентурной деятельности. До конца сентября предварительно запланировано шесть судебных заседаний.

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