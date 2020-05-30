 Сладку ягоду рвали вместе! В Германии начался сезон сбора черешни (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.06.2021

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По Германии

Сладку ягоду рвали вместе! В Германии начался сезон сбора черешни (фото)

В Германии поспела черешня. Согласно прогнозам, урожай будет средним, однако это скорее радует, чем печалит немецких фермеров.

Сбор урожая черешни в Саксонии

Сбор урожая черешни в Саксонии на ферме "У сладкого озера" (Obsthof Am Süßen See)

Магдебург • В Германии ожидается средний урожай черешни и вишни, однако он может оказаться несколько лучше прошлогоднего, если погода не преподнесет фермерам никаких неприятных сюрпризов. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на представителей отрасли.

В прошлом году, по данным Федерального статистического ведомства, в Германии было собрано 36,8 тысячи тонн черешни (нем. Süßkirschen - "сладкая вишня") и 13,2 тысячи тонн вишни (нем. Sauerkirschen - "кислая вишня"), что на 11 процентов ниже показателей 2019 года, но на 12 процентов выше средней урожайности за последние 10 лет.

Сбор черешни в этом году начался почти на три недели позже - в середине июня по сравнению с концом мая в прошлом году. Это вызвано необычно холодной весной с апрельскими заморозками, из-за чего цветение деревьев началось на пару недель позже. Закончится сбор урожая в августе, когда вызреют поздние сорта вишни.

Время собирать вишню (и черешню). Фотографии

Сбор урожая черешни в Саксонии
Сбор урожая черешни в Саксонии
Сбор урожая черешни в Саксонии

Что влияет на вкус и аромат вишни и черешни

Прогнозы рекордов не обещают, однако радуют фермеров. "Слишком хороший урожай - это всегда плохо", - говорит Роланд Рихтер (Roland Richter) из франконской Швейцарии - региона на северо-востоке Баварии. По его словам, в этом случае полки магазинов переполнены, цены - низкие, а у фермера - все равно очень много работы. Умеренная урожайность хорошо сказывается на вкусе и запахе вишни и черешни, вторит фермеру агроном Ханс Шиллинг (Hans Schilling): "Когда на дереве вызревает меньше ягод, у них интенсивнее вкус и аромат".

Многие фермеры защищают своим фруктовые деревья навесами со специальной пленкой от птиц, а также на случай проливных дождей, от которых уже поспевшая черешня и вишня могут потрескаться и быстро испортиться.

Главным регионом выращивания черешни в Германии является федеральная земля Баден-Вюртемберг. В свою очередь, больше всего вишни собирают в земле Рейнланд-Пфальц. Цены в зависимости от сорта и сезона обычно составляют от 4 до 8 евро за килограмм.

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  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

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    Автор: Максим Нелюбин


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